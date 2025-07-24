袁國勇談愛情　每日扮鬼臉氹妻原因暖心　年少花心？賀爾蒙爆標啫

香港大學微生物學系講座教授袁國勇自傳中文版《顯微鏡下看穹蒼：袁國勇自述》推出，書中展現袁國勇嚴肅以外的鬼馬一面。袁國勇今早（24日）在商台節目中分享興妻子點滴，由如何相識、追求，到後來太太患癌時每日回家扮鬼臉逗太太等軼事。



節目中，袁國勇形容自己對愛情專一，至於自傳提及年少時期也曾「兩三日鍾意一個女仔」，實習時期又與許多護士拍拖，袁國勇回應稱：「16、17歲賀爾蒙爆標就好多幻想嘅......賀爾蒙作用嚟啫！」



香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早（24日）接受商台節目訪問時示範「扮鬼臉」。（商業電台《在明朗的一天出發》提供）

與妻子相識經歷浪漫的「陰謀」

袁國勇在訪問分享與妻子四十載的深厚感情。原來，兩人的相識竟源於一場朋友精心策劃的「陰謀」。袁國勇憶起他1985年當外科醫生時，曾有幾天連續發惡夢，於是向一位精神科醫生朋友求助，對方聽完他的情況後，建議他「諗下結婚啦！」並介紹了一位深切治療部護士，也就是他後來的妻子。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早（24日）在商台訪問示範當年氹妻的那幾張「鬼臉」。（商業電台《在明朗的一天出發》提供）

袁國勇笑稱這是一場「陰謀」，因為他發現數位醫護同事都有向他推薦太太。他在展開追求前，又向太太當時身邊的女同事「做功課」查探對方的背景。「追佢之前都做好多功課，好似福爾摩斯咁，『fact check』晒」，至於太太當時有沒有同樣調查過自己，袁國勇笑言：「冇問過，唔敢問！」

香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早（24日）接受商台節目訪問時示範「扮鬼臉」。（商業電台《在明朗的一天出發》提供）

香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早（24日）接受商台節目訪問時示範「扮鬼臉」。（商業電台《在明朗的一天出發》提供）

香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早（24日）接受商台節目訪問時示範「扮鬼臉」。（商業電台《在明朗的一天出發》提供）

袁國勇的妻子20年前左右患癌，袁國勇指當時兩人都只40多歲，仍算年輕，未料到太太會突然患癌，不過他們亦很快接受，因為生老病死是人的必經階段，只是沒料到這麼快要面對。

能與少儀（袁妻）結緣相愛，共偕白首，此生無憾。全賴她，讓我每天進步，成就了現在的我。 《顯微鏡下看穹蒼：袁國勇自述》

回憶20年前妻患癌故意不用鑰匙開門 防盜眼「扮鬼臉」逗她開心

他提到，當時回家故意不用鑰匙開門，而是按門鈴等太太開門，目的是讓太太透過防盜眼看出門外時，在門外「扮鬼臉」逗太太開心。他亦會每天跟太太說一個笑話，以紓解對方受病魔折磨之苦：「臉部有好多肌肉，可以做到好多唔同樣出嚟！」他今日在節目中更即場示範「扮鬼臉」。

袁國勇在自傳中寫道自己在年少時期曾經「花心」過，「對女生有諸多幻想，浮想聯翩，愛上某個女生兩三天，就拋諸腦後，又開始愛上另一個女生。」實習時又曾與許多護士交往過。

袁國勇：我都係一個好專一嘅人

被問到如何形容自己愛情觀，袁國勇笑稱：「當時16、17歲，賀爾蒙爆標就好多幻想嘅，所以兩三日鍾意一個，之後又鍾意第二個，賀爾蒙作用嚟啫！」他思索後表示「我都係一個好專一嘅人」。