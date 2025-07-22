袁國勇自傳剖心跡　數奇難雜「疫」　談批評稱正常：市民受好多苦

「市民亦都係受到好多苦，變相我會作為所謂嘅科學家醫生專家，我哋係應該去理解嘅......」這份對公眾苦痛的深刻同理，貫穿了香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇的人生。



年近古稀、在新冠疫情期間頻頻現身公眾的這位學者，曾與香港一同走過沙士、H5N1禽流感，再到肆虐全球的新冠疫情。他的自傳中文版今年出版，不僅記錄了點滴歲月，更寄望自身的經驗能為下一代醫生及科學家帶來啟示，讓讀者透過他的視角，了解這數十年來的香港故事。



袁國勇的自傳中文版 《顯微鏡下看穹蒼：袁國勇自述》。（廖雁雄攝）

袁國勇的自傳中文版今年出版，不僅記錄了點滴歲月，更寄望自身的經驗能為下一代醫生及科學家帶來啟示，讓讀者透過他的視角，了解這數十年來的香港故事。（廖雁雄攝）

袁國勇的自傳中文版 《顯微鏡下看穹蒼：袁國勇自述》。（廖雁雄攝）

袁國勇：希望呢本書能夠鼓勵做科學、醫學嘅人

講起港大微生物學系講座教授袁國勇，不難想起那個身穿灰啡色圓領外套，拉鍊至白襯衫上的顯起酒紅色呔的學者。他去年出版自傳《顯微鏡下看穹蒼：袁國勇自述》，今年首次出中文版本，剖白個人心路歷程，「趁我仲記得所有事情細節時候將佢寫低，希望呢本書能夠鼓勵到其他人，尤其係做科學、醫學嘅人」。

很多人對已知名病毒爆發不予理會 袁國勇：一樣要好小心去研究

自傳特別落墨2012年漁護署爆發鸚鵡熱，當時袁國勇從研究中發現新型腺病毒，會潛伏在禽鳥類，一旦病鳥受鸚鵡熱衣原體感染，就更加容易傳人。他解釋寫入這發現，想表達每種小事物都要「尋根究柢」，他稱每逢疫症爆發，很多人都會有興趣未知的微生物或細菌；但到對於已經知名病毒的爆發，就不予理會。他期望「無論一個爆發係以知名的微生物、細菌一樣要好小心去研究」

袁國勇書展簽書會當天大排長龍，不少市民和粉絲找他簽名合照



疫情間遭評擊「唔貼地」 袁國勇稱正常：市民亦受好多苦

講起疫症爆發，就一定要提及直捲全球的新冠疫情。三年間多少都累積民怨，作為政府顧問、應對危機的袁國勇不時要見記者，時被市民怨聲責罵、評擊「唔貼地」。

被問到感受，袁國勇一臉從容淡然，稱這是正常的事，更指新型冠狀病毒引起全球爆發是歷史上第一次，「基本上所有人對呢個病都唔清楚，對於呢一樣不知名、唔清楚的時候後面有好多恐懼，呢啲恐懼同埋防疫措施自然會將怨氣擺喺其他人身上」。

「我只係其中一個經常會被訪問嘅或者比意見嘅，好自然就會成為被攻擊嘅對象，我好明白嘅，亦都會要接受現實係咁樣」難道不會氣餒嗎？袁稱早已估計會被批評，反而要接受的是「市民覺得困擾，市民係會覺得唔知點算、市民亦都係受到好多苦，變相我會作為所謂嘅科學家醫生專家，我哋係應該去理解嘅，亦都過去咗啦已經」。他肯首表示早已消化這些批評。

市民亦都係受到好多苦，變相我會作為所謂嘅科學家醫生專家，我哋係應該去理解嘅，亦都過去咗啦已經。 港大微生物學系講座教授袁國勇

強調只將醫學意見講出來 政府接受與否自有考慮

盤點當初每波疫情的評估，是否對防疫措施鬆緊立場不夠堅定？袁國勇直言「全部都係根據科學而唔係立場…我嘅立場就係科學」。

袁補充，任何時候最重要是向市民解說，但他的責任是科學，「市民未必認同，而我嘅責任不是搞政治，我嘅責任不是搞民情，我係將個科學講出嚟將」、「你記得社會入面唔同嘅人有唔同嘅角色，我最緊要係做咗自己要做嘅嘢角色，其他就唔係我能力範圍做得到」。

袁國勇曾經與孔繁藝等多個學者今年初的財政預算案提交意見書，包括建議投資戰略醫療設備等未雨綢繆的意見，但政府似乎未有採納。袁重申，自已是將醫學理據講出來，「政府有佢嘅考慮、而唔係我可以幫政府考慮，政府有政治嘅考慮、財政嘅考慮」、「讓政府去決定應該需唔需要執行、幾時執行，呢個就唔係我可以顧慮到」。

袁稱早已估計會被批評，反而要接受的是「市民覺得困擾，市民係會覺得唔知點算、市民亦都係受到好多苦，變相我會作為所謂嘅科學家醫生專家，我哋係應該去理解嘅，亦都過去咗啦已經」。（廖雁雄攝）

提陳福和、杜啟泓、孔繁毅等「接班人」：唔好忘記初心

每個界別都會提及接班人，對於自己的接班人，袁其中提到三大接班人，分別是港大臨床醫學學院微生物學系教授陳福和、港大臨床醫學學院微生物學系教授杜啟泓，以及港大臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅，「我退休佢哋就會做落去㗎啦」。

對年輕一代醫學生和研究者，袁國勇寄望他們「唔好忘記初心、 你哋都唔好忘記當時入醫學院嘅諗法」，他指自己多年來都希望幫助貧困有需要人，「貧困嘅人，多數亦多病，佢哋唔能夠有錢去睇一啲非公營機構嘅醫療，呢個係對佢哋嚟講非常之可惜，叻嘅醫生，你越係需要幫忙」

細數歷經奇難雜「疫」 笑談人生精彩！

問到如何形容自己的人生？袁國勇聽畢笑指「好精彩、我覺得我人生好多有趣嘅事，喺我身上發生」，他細數過去經歷疫症，包括歷經沙士、H5N1禽流感、豬流感，肆虐全球的新冠肺炎，又反問有幾多人人生會同時經歷得到，「無論我睇嘅病人有千奇百怪嘅病或者未曾變過嘅我都有機會見得到，大型爆發都有」。

遺憾未觸及免疫力研究

提到最大遺憾，袁國勇認為是未有觸及到的免疫學，他表示這項專業是所有病例的「一條鎖匙」，「免疫學對於感染傳染都好緊要，對於自體免疫病好緊要對於癌症好緊要，你癌症就係免疫系統冇辦法可以殺死啲癌細胞」。

他稱未能觸及的原因是當年讀書時，免疫學訓練仍處於原始階段，可惜未有機會接受訓練，寄望下一代醫生、科學家在這方面可以更加進步。

退休生活未計劃 希望「做到死嗰一日」：工作令我快樂！

距離退休還餘下1年5個月，袁指自己「冇點樣去計劃」退休生活，更表達想工作「做到死嗰一日」，「我希望工作，因為工作令到我快樂，工作令到我覺得有挑戰，工作俾機會去curious」。「當你仍然維持你嗰個好奇心、對事物嘅好奇，係令到你嘅生命繼續延續落去」。

我希望工作，因為工作令到我快樂...當你仍然維持你嗰個好奇心、對事物嘅好奇，係令到你嘅生命繼續延續落去 港大微生物學系講座教授袁國勇

被問如果政府再找他擔任顧問，是否願意「出山」？袁國勇面露微笑稱，「睇吓個健康狀況啦，同埋亦都有新人㗎嘛，政府未必想請我、可能請啲新人」。要請袁國勇「出山」又是不是一件難事？「如果我健康嘅話，我都好樂意去做！」