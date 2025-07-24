基孔肯雅熱｜袁國勇稱港人一般沒抗體 關節痛可延數月：不可輕視
撰文：吳美松
出版：更新：
世界衞生組織警告，主要透過帶有基孔肯雅熱病毒的雌性伊蚊叮咬而傳染給人類的基孔肯亞熱（Chikungunya Fever，又稱屈公病）有爆發風險。香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇今早（24日）在電台節目中表示，感染基孔肯雅熱的死亡率雖然低，但因為「大家都無接觸過，大家都無抗體」，所以不能掉以輕心，出遊時應做好防蚊措施。
袁國勇在商業電台《在晴朗的一天出發》中表示，感染基孔肯雅熱的死亡率低，基至低於季節性流感，但不可太輕視，因為「大家都無接觸過，大家都無疫苗」。他以佛山的爆發情況為例，指當地由爆發開始至今，感染個案在7日內已急升5倍。
他續說感染基孔肯雅熱「通常冇事」，但對一些長期病患者、長者及幼兒，便可能有嚴重後果，如會影響心臟，腦血管，導致心臟病發或中風，亦有可能令視網膜脫落。此外，有40%人在感染基孔肯雅熱後會有關節痛，並可維持數月，甚至數年，令關節提早退化。他補充指，「基孔肯雅」是非洲語，原意就是「扭曲了」的意思，意指關節痛的症狀。
袁國勇籲市民外遊做好防蚊措施
袁國勇建議市民外遊時要做好防蚊措施，如使用避蚊胺（DEET）等驅蚊產品，回港後14日內如有發燒便要求醫，並繼續使用驅蚊產品。他指政府暫時預防輸入個案主要靠宣傳教育，及在口岸為出入境人士量度體溫。另外，有關部門亦會在在感染者住所附近滅蚊，防止本地爆發。
基孔肯雅熱｜傳染病專家指香港無可避免有輸入個案 或致局部爆發基孔肯雅熱｜佛山病例增至3195宗 國家疾控局：形勢還相當嚴峻佛山爆基孔肯雅熱 有旅行社指報團數目未受影響 會派蚊怕水防蚊基孔肯雅熱｜政府召跨部門會議檢視防蚊工作 將持續更新黑點名單基孔肯雅熱可經白紋伊蚊傳播 全港蚊患指數即睇 馬灣達警戒級別基孔肯雅熱｜香港2019曾錄11例主要在7月 病徵及預防法一文看清基孔肯雅熱｜佛山累計2659例啟動應急響應 90%疫點降至中低風險基孔肯雅熱｜世衛專家提醒防範爆發 全球已有119國家地區現病例基孔肯雅熱｜衞生署：輸入及本地傳播風險增加 跨部門會議明召開基孔肯雅熱｜順德報告確診病例2471例均為輕症 官方號召全民滅蚊