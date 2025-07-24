基孔肯雅熱｜袁國勇稱港人一般沒抗體　關節痛可延數月：不可輕視

世界衞生組織警告，主要透過帶有基孔肯雅熱病毒的雌性伊蚊叮咬而傳染給人類的基孔肯亞熱（Chikungunya Fever，又稱屈公病）有爆發風險。香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇今早（24日）在電台節目中表示，感染基孔肯雅熱的死亡率雖然低，但因為「大家都無接觸過，大家都無抗體」，所以不能掉以輕心，出遊時應做好防蚊措施。



香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇今早（24日）在電台節目中表示，感染基孔肯雅熱的死亡率雖然低，但因為「大家都無接觸過，大家都無抗體」，所以不能掉以輕心。（資料圖片）

袁國勇在商業電台《在晴朗的一天出發》中表示，感染基孔肯雅熱的死亡率低，基至低於季節性流感，但不可太輕視，因為「大家都無接觸過，大家都無疫苗」。他以佛山的爆發情況為例，指當地由爆發開始至今，感染個案在7日內已急升5倍。

他續說感染基孔肯雅熱「通常冇事」，但對一些長期病患者、長者及幼兒，便可能有嚴重後果，如會影響心臟，腦血管，導致心臟病發或中風，亦有可能令視網膜脫落。此外，有40%人在感染基孔肯雅熱後會有關節痛，並可維持數月，甚至數年，令關節提早退化。他補充指，「基孔肯雅」是非洲語，原意就是「扭曲了」的意思，意指關節痛的症狀。

袁國勇指，有40%人在感染基孔肯雅熱後會有關節痛，並可維持數月，甚至數年，令關節提早退化。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

袁國勇籲市民外遊做好防蚊措施

袁國勇建議市民外遊時要做好防蚊措施，如使用避蚊胺（DEET）等驅蚊產品，回港後14日內如有發燒便要求醫，並繼續使用驅蚊產品。他指政府暫時預防輸入個案主要靠宣傳教育，及在口岸為出入境人士量度體溫。另外，有關部門亦會在在感染者住所附近滅蚊，防止本地爆發。