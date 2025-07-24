基孔肯雅熱｜專家：通常5至7天痊癒　預防關鍵有三點

廣東佛山錄得的基孔肯雅熱（台稱「屈公病」）病例已突破3000宗，而在國際層面，世界衛生組織專家周二（22日）亦發出警報，提醒各國做好應對準備，避免疫情大規模暴發。世衛組織蟲媒病毒小組負責人迪亞娜·阿爾瓦雷斯稱，已有119個國家和地區發現基孔肯雅病毒傳播情況，約550萬人面臨這種蚊媒病毒的風險。相關專家表示，基孔肯雅熱主要通過伊蚊傳播，而伊蚊的繁殖離不開積水，故預防基孔肯雅熱的關鍵在於滅成蚊、清積水和防叮咬。



周三（23日），國家衛生健康委舉行新聞發布會。中國疾控中心研究員段蕾蕾表示，近期，中國南方個別城市發生基孔肯雅熱輸入疫情並引發本地傳播。基孔肯雅熱可防可控可治，主要通過伊蚊叮咬傳播，沒有人傳人跡象。廣東省疾控中心傳染病防控領域首席科學家、副主任何劍峰介紹，基孔肯雅熱是由基孔肯雅病毒引起，在廣東，主要傳播媒介是白紋伊蚊。

佛山市順德區樂從醫院是佛山定點收治機構里病人最多的一家醫院，多達400多名基孔肯雅熱的患者在院治療。院長陳錦泳介紹，經過醫院這段時間在臨床的觀察和總結，病例具有多個特點。首先是發熱，體溫一般以中低熱為主，少部分有高熱，通常在2天到3天內退燒。然後是皮疹，一般起病第1天到3天出現，主要分布在軀幹、四肢、面部、手掌等地方，多為斑丘疹，病情好轉會逐漸消退。

佛山爆基孔肯雅熱後，當地迅速啟動應急響應，指定53家定點醫院，備有3600餘張防蚊隔離床位。（央視）

再來是關節疼痛，多數發生在手指、手腕、腳踝關節，疼痛以腫痛為主，相對比較劇烈，但緩解速度也比較快。部分患者有頭痛、乏力的現象，極少數出現惡心嘔吐、腹瀉等情況。陳錦泳表示，臨床主要以退熱、止痛、止癢等對症處理為主；通過對目前出院病例的臨床觀察，通常5天到7天可以痊癒，均為輕症病例。

何劍峰表示，基孔肯雅熱主要通過伊蚊傳播，而伊蚊的繁殖離不開積水。因此，預防基孔肯雅熱的關鍵在於滅成蚊、清積水和防叮咬。

民眾在家可使用各類家用滅蚊藥物，例如電蚊香、滅蚊片或滅蚊噴霧罐等滅蚊。而通過翻盆倒罐，清除各類積水，能有效消除蚊蟲的孳生環境，從而減少蚊蟲的滋生。最後，家庭住宅可安裝紗門、紗窗，睡眠時使用蚊帳；在戶外活動時，建議穿淺色長袖衣褲，塗抹驅蚊劑。

據佛山市內各區周四（23日）下午最新的通報，從7月8日監測發現首例輸入性基孔肯雅熱病例以來，截至7月22日，全市已有5個區報告了確診病例，累計個案3195宗，主要集中在順德區。國家疾控局近日已派出工作組赴佛山現場指導，相關負責人表示，廣東省疫情仍處在高位平台期，形勢還相當嚴峻。