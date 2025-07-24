基孔肯雅熱｜傳染病專家指香港無可避免有輸入個案　或致局部爆發

世界衛生組織（WHO）警告基孔肯雅熱（Chikungunya）疫情可能大規模爆發，呼籲各國採取緊急措施預防。中國佛山近日爆發基孔肯雅熱蚊患，港府昨日（23日）亦召開跨部門會議檢視防蚊工作。



感染及傳染病專科醫生曾祈殷今早（24日）在電台節目中表示，如感染基孔肯雅熱，會出現發燒，生皮疹等症狀；更會有嚴重關節痛，即使退燒後仍可維持數個月，甚至數年時間。他估計香港與內地人員往來頻密，無可避免會在個案輸入本港，屆時可能造成局部爆發。



基孔肯雅熱可經由白紋伊蚊傳播。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

曾祈殷在港台節目《千禧年代》中表示，基孔肯雅熱是一種由蚊傳播的疾病，主要經埃及伊蚊及白紋伊蚊傳播，香港並沒有埃及伊蚊，但有白紋伊蚊。他續指，感染基孔肯雅熱與登革熱症狀相同，會出現發燒及生皮疹。

患者關節痛症狀可達數年之久 須長期服用止痛藥

不同的是基孔肯雅熱會令患者有嚴重關節痛，包括手、腳裸等微細關節，即使退燒後，關節痛症狀仍可維持一般時間，可能長達數月甚至數年之久，需長期使用止痛藥。不過與登革熱相比，基孔肯雅熱相當致命性低，引致腦炎及心肌炎的機會較小。對於近日佛山爆發基孔肯雅熱，曾祈殷估計，因為香港及內地往來頻繁，無可避免一定有輸入個案，理論上可以有局部爆發。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷今早（24日）在電台節目中表示，如感染基孔肯雅熱，會出現發燒，生皮疹等症狀；更會有嚴重關節痛，即使退燒後仍可維持數個月，甚至數年時間。（資料圖片/梁鵬威攝）

食物環境衞生署防治蟲鼠主任主管李明偉在同一節目中表示，署方在防止基孔肯雅熱輸入個案方面，有兩個方法，一是監察本港白紋伊蚊分布情況，署方在全港33個口岸都有放置誘蚊器調查，不希望帶有病毒的蚊來；一旦發現白紋伊蚊，會與相關部門一同滅蚊。

食環署稱一旦有個案會在患者相關範圍加強滅蚊 減少二次傳播風險

另一方法法是署方的恆常滅蚊工作，如全城滅蚊行動等。他又指，如有輸入個案，他們求醫時，個案會被呈報衞生署，衞生署再通報食環署，署方屆時會在患者相關範圍加強滅蚊，減少二次傳播的風險。

食物環境衞生署防治蟲鼠主任主管李明偉指，食環署的滅蚊行動會因應香港蚊患情況調節，每年3月左右開始全城滅蚊行動，希望在雨季前進行基本功夫，清理積水，減少蚊滋生。（資料圖片）

他又指，根據誘蚊器調查，本港今年蚊分布情況與過去情況類近，比2023年及2024年有明顯跌幅。而且根據多年指數，本港全年蚊分布情況相類似，都是在4、5月時有明顯止升 ，6月高峰期後回落。而食環署的滅蚊行動會因應香港蚊患情況調節，每年3月左右開始全城滅蚊行動，希望在雨季前進行基本功夫，清理積水，減少蚊滋生。