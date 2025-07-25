年輕母親落毒勒死歲半女　遺文件稱不知如何繼續下去　認誤殺候判

年輕母親帶著歲半女兒搬到劏房居住，家翁家婆登門造訪欲接孫女回家，發現孫女已死，女嬰母親則臥地不起，醫生事後證實女嬰遭落毒和勒死。警方發現女嬰母的電話及住所發現疑似遺書文件，當中寫到她自覺做錯了事，感到抑鬱，不知如何繼續下去。精神科醫生認為女嬰母案發時患適應障礙，或削弱其判斷和控制能力。女嬰母今（25日）在高等法院承認一項誤殺罪，法官把判刑押後至9月24日，待索取家庭主婦的精神、心理和感化報告，期間她續還押。



女被告劉家琪，27歲，家庭主婦。原被控一項謀殺罪，指她於2022年4月23日在北角英皇道麗宮大廈一單位謀殺羅玥甯。她否認謀殺罪，控方基於減責神智失常，接納被告承認誤殺罪。

女被告劉家琪與歲少的女兒搬到北角麗宮大廈劏房後尋死。（陳傲淇攝）

女被告的家翁與家婆造訪時揭發事件。（陳浠文攝）

女被告劉家琪在高等法院承認誤殺罪。(黃浩謙攝)

婚後與丈家同住時相處融洽

案情指，案發時24歲的女被告，於2020年7月和丈夫結婚，並於同年9月誔下女兒。被告一家原本居於將軍澳，和家翁、家姑同住，各人關係大致融洽。被告和女兒於2022年3月搬到北角麗宮大廈的劏房單位。被告丈夫未有跟從，但間中會到單位探望妻女。

被告從單位把鎖匙拋出

被告家翁原本於2022年4月22日到單位接孫女到他們家暫住，但未能聯絡被告。家翁和家姑遂於4月23日晚上往找被告，但無人應門。其後，被告從單位把鎖匙拋出，兩人隨即以鎖匙開門。當時被告仰臥躺在地，不能說話，其女兒則在床上，已沒有呼吸和脈搏，四肢變得僵硬和咀唇變紫。

被告頸部有紅印地下有破爛索帶

救護員到場時，女嬰已無生命跡象；被告的頸部則有紅印，地下有破爛的索帶。被告送院救治後被捕。她警誡下未有回應。

留遺書稱會帶女兒離開

警方在被告手機內發現兩個文件，其中一份指被告感到抑鬱，不知道怎樣繼續下去；另一份文件則寫上被告做了錯事，感到悽慘，並指決定「和女兒一同離開」。

警員在單位內發現兩封遺書，其中一封遺書指，被告決意尋死，並會帶同女兒離開，另一封遺書則指，被告拒絕她和女兒死後被解剖驗屍，兩人的死因為中毒和窒息。

女嬰受兩藥影響及嘴頸受壓

法醫指，女嬰的臉部充血等，是因頸部持續受壓，屬窒息的跡象。此外，女嬰的血液發現兩種藥物Chlorpheniramine（氯苯那敏）和Naphazoline（萘甲唑啉）。兩種藥物結合的效應可達致昏迷和抽搐，最終引致死亡。法醫認為，女嬰的死因為兩隻藥物的不良反應，以及嘴部和頸部受到壓力。

被告案發時患適應障礙

兩名精神病醫生則指，被告案發時患上適應障礙症，並且感到抑鬱。她情緒低落、睡眠欠佳，食慾不振和有自殺念頭。醫生認為，適應障礙症可能嚴重削弱被告的判斷和控制能力。

案件編號：HCCC37/2025