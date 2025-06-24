中年婦與16月大兒子燒炭同死　惟子死婦獲救　認誤殺判醫院令9月

中年婦覺遭丈夫責罵後不發一言，翌日磨碎安眠藥溝水，用針筒餵16個月大兒子飲用後，她亦服安眠藥後燒炭，丈夫回家發現，惟兒子已死。精神科醫生認為主婦患重度抑鬱症，影響其判斷和自制能力。主婦早前承認1項誤殺罪，法官今(17日)在高等法院判9個月醫院令。



法官張慧玲指出，本案案情嚴重，考慮本案所有情節、背景及被告的精神健康狀態等因素後，原本打算判感化，惟兩名精神科醫生均認為住院令更合適，遂改判醫院令。張官稱，希望被告明白，被告在可重返社會的情況下，方可判感化，建議被告跟從精神科醫生的指示和做法去做。



女被告譚慧敏，45歲，家庭主婦。她原被控1項謀殺罪，基於「減責精神失常」而承認1項誤殺罪，獲控方接納。控罪指，她於2022年5月28日誤殺16個月大男嬰許偉南(譯音)。

女被告譚慧敏在高等法院承認誤殺兒子。(黃浩謙攝)

案情指，被告和丈夫於2019年結婚，兩年後誕下一子，一家3口居於元朗水邊圍邨康水樓一單位。兒子出生後有輕微頭骨問題，醫生建議每天替男嬰按摩膞頭10分鐘，但兒子被按摩時常會尖叫和哭泣。

留下遺書指被夫責罵感沮喪

被告於2022年5月27日晚為兒子按摩時，兒子再哭泣，被告丈夫叫她停手。她停手後，不發一言。丈夫翌日晚上下班回家，發現睡房有一盤已燒的炭，睡房和客廳之間的門被毛毯封著，被告和兒子躺在床上。房內並有一封遺書，被告在遺書內為其自私行為道歉，又指替兒子按摩，但兒子不喜歡，丈夫亦因此罵她令她感到沮喪。

警誡稱在家不開心所以犯案

救護員到場時，兒子已沒有呼吸和脈搏。送院後證實不治，死因為一氧化碳中毒。被告被送後獲救。她警誡下稱在家不開心，所以犯案，又透露1年前已萌生自殺念頭。她指丈夫對她欠佳，兩人曾就是否離婚和兒子撫養權問題口角，丈夫當時捉著她的手，試圖從她手中奪過兒子。

曾用針筒餵子飲溝安眠藥的水

案發前一晚她為兒子按摩兒子被夫責罵，便決定和兒子一同自盡。她在案發日早上磨碎四粒安眠藥，再混入水中，以針筒餵兒子飲用：她則服食8粒安眠藥，然後燒炭。

醫生指嚴重抑棾削弱判斷及自制力

被告被還押青山醫院期間，她向精神科醫生透露和丈夫的關係變差，又指丈夫欠信用卡數3至4萬元，兒子的健康問題亦令她感到壓力。精神科醫生認為被告患有重度抑鬱症，情況嚴重，令她精神失常，嚴重削弱其判斷和自制能力。

案件編號：HCCC341/2024