廉政學院完成首個區域性大型反貪課程　東盟7國逾200執法人員參加

廉政公署轄下香港國際廉政學院與聯合國毒品和犯罪問題辦公室（毒罪辦）、泰國國家反腐敗委員會及國際反貪局聯合會，在泰國共同完成首個四方合辦的區域性大型青年反貪培訓課程。廉署指這課程有效深化區內七個東盟成員國的青年倡廉工作，及推動亞太區反貪多元合作。



廉政公署與聯合國毒品和犯罪問題辦公室、泰國國家反腐敗委員會及國際反貪局聯合會舉辦首個區域性大型青年反貪培訓課程。（廉政公署圖片）

廉署積極推動東盟成員國青年倡廉工作，廉署社區關係處處長麥偉強（前右四）統籌為期三天的培訓課程。（廉政公署圖片）

社區關係處處長麥偉強本周初率領四位廉署人員，抵達泰國國家反腐敗委員會總部，統籌為期三天的培訓課程。麥偉強向超過200名來自七個東盟成員國的反貪及執法機構代表，分享社區關係處致力向國際推廣的嶄新青年反貪訓練模式，以及廉署50年的反貪經驗及挑戰。

廉署社區關係處處長麥偉強分享廉署推動青年反貪的經驗。（廉政公署圖片）

是次課程共有七個東盟成員國的代表參與，分別來自泰國國家反腐敗委員會、文萊反貪局、新加坡貪污調查局、柬埔寨國家反貪局、印尼滅貪署、緬甸反腐委員會及菲律賓監察員辦公室，另有多位來自泰國及文萊的青年代表參與課程。

三天課程中，廉署人員剖析廉署如何改革社交媒體宣傳策略，吸納青年參與反貪工作，推廣廉潔信息；亦分享籌辦青少年倡廉活動及製作德育教材的經驗；參加者亦親身參與製作適合青少年的社交媒體教材，及規劃青年活動。此外，廉署人員亦介紹廉署為新入職年青廉署人員提供的專業培訓。

廉署代表與參加者交流反貪工作經驗。（廉政公署圖片）

毒罪辦代表亦向與會者推廣由廉署、毒罪辦及聯合會共同編製的《加強青年參與反貪腐倡議全球政策指南》，為各參與機構提供推動青少年參與反貪的參考指引。

麥偉強認為，課程有助東盟各國共同構建廉潔新世代，他說：「各參與機構及青年領袖，在這個青年反貪培訓課程中探討如何加強青年參與反貪腐，當中共同建立的聯繫及發掘出的策略，並不會因課程結束而中止，反而成為確切改變未來的重要種子，各方將種子帶回自己的國家，讓青年反貪理念茁壯成長，共同培育出帶領反貪、防貪的新一代。」

兩位廉署菁英誠信領袖計劃成員分享廉署利用媒體加強接觸青年的經驗。（廉政公署圖片）

兩位參加廉署菁英誠信領袖計劃的大學生亦獲安排隨團到泰國，親身體驗廉署在國際舞台上分享倡廉經驗，說好香港故事，亦認識國際性反貪議題。二人與參加者交流在反貪工作中青年力量的重要性和影響力，亦透過活動推廣中華文化。

廉署表示，已將青年反貪納入廉政學院的「國際反貪課程 (貪污調查技巧，防貪及倡廉教育策略單元)」中，邀請不同司法管轄區的反貪機構參加培訓，持續強化青年反貪能力。