廉政學院完成首個區域性大型反貪課程 東盟7國逾200執法人員參加
廉政公署轄下香港國際廉政學院與聯合國毒品和犯罪問題辦公室（毒罪辦）、泰國國家反腐敗委員會及國際反貪局聯合會，在泰國共同完成首個四方合辦的區域性大型青年反貪培訓課程。廉署指這課程有效深化區內七個東盟成員國的青年倡廉工作，及推動亞太區反貪多元合作。
社區關係處處長麥偉強本周初率領四位廉署人員，抵達泰國國家反腐敗委員會總部，統籌為期三天的培訓課程。麥偉強向超過200名來自七個東盟成員國的反貪及執法機構代表，分享社區關係處致力向國際推廣的嶄新青年反貪訓練模式，以及廉署50年的反貪經驗及挑戰。
是次課程共有七個東盟成員國的代表參與，分別來自泰國國家反腐敗委員會、文萊反貪局、新加坡貪污調查局、柬埔寨國家反貪局、印尼滅貪署、緬甸反腐委員會及菲律賓監察員辦公室，另有多位來自泰國及文萊的青年代表參與課程。
三天課程中，廉署人員剖析廉署如何改革社交媒體宣傳策略，吸納青年參與反貪工作，推廣廉潔信息；亦分享籌辦青少年倡廉活動及製作德育教材的經驗；參加者亦親身參與製作適合青少年的社交媒體教材，及規劃青年活動。此外，廉署人員亦介紹廉署為新入職年青廉署人員提供的專業培訓。
毒罪辦代表亦向與會者推廣由廉署、毒罪辦及聯合會共同編製的《加強青年參與反貪腐倡議全球政策指南》，為各參與機構提供推動青少年參與反貪的參考指引。
麥偉強認為，課程有助東盟各國共同構建廉潔新世代，他說：「各參與機構及青年領袖，在這個青年反貪培訓課程中探討如何加強青年參與反貪腐，當中共同建立的聯繫及發掘出的策略，並不會因課程結束而中止，反而成為確切改變未來的重要種子，各方將種子帶回自己的國家，讓青年反貪理念茁壯成長，共同培育出帶領反貪、防貪的新一代。」
兩位參加廉署菁英誠信領袖計劃的大學生亦獲安排隨團到泰國，親身體驗廉署在國際舞台上分享倡廉經驗，說好香港故事，亦認識國際性反貪議題。二人與參加者交流在反貪工作中青年力量的重要性和影響力，亦透過活動推廣中華文化。
廉署表示，已將青年反貪納入廉政學院的「國際反貪課程 (貪污調查技巧，防貪及倡廉教育策略單元)」中，邀請不同司法管轄區的反貪機構參加培訓，持續強化青年反貪能力。