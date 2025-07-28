大腸菌群｜Kochi Ice紅茶雪糕超標0.4倍　食安中心指示進口商回收

食物安全中心今晚（28日）公布，一款日本進口預先包裝雪糕Kochi Ice（池川）紅茶雪糕，樣本被檢出大腸菌群含量每克超出法例上限0.4倍。有關批次食品部分已流出市面，食安中心已指示進口商將受影響產品停售和下架，並展開回收工作。



食物安全中心公布，一款日本進口預先包裝雪糕Kochi Ice（池川）紅茶雪糕，樣本被檢出大腸菌群含量每克超出法例上限0.4倍。（新大和網頁）

產品資料如下：

產品名稱：紅茶雪糕

品牌：Kochi Ice

來源地：日本

淨容量：115毫升

此日期前最佳：2027年4月18日

進口商：新大和（香港）有限公司



食安中心指，中心透過恆常食物監測計劃，在進口層面抽取Kochi Ice（池川）紅茶雪糕的樣本進行檢測，該產品來自日本，淨容量115毫升，最佳食用日期為2027年4月28日前，進口商為新大和（香港）有限公司。

每克不可含有多於100個大腸菌群

中心指，該樣本的大腸菌群含量為每克140個，超出法例上限。根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群。中心指，大腸菌群含量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。

中心已知會進口商，並指示示將受影響產品停售和下架，並展開回收工作。中心又指，會暫時撤銷較早前簽發予進口商銷售該款產品的批准，並就事件通知日本有關當局，繼續調查及跟進事件，採取適當行動。

該新大和網頁，該產品來自日本高知縣，茶葉使用日本四萬十川茶葉，採摘茶葉時不用機器，而用人手採摘，再透過天然發酵法使茶葉染成紅色。