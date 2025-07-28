大腸菌群｜Kochi Ice紅茶雪糕超標0.4倍 食安中心指示進口商回收
撰文：林遠航
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食物安全中心今晚（28日）公布，一款日本進口預先包裝雪糕Kochi Ice（池川）紅茶雪糕，樣本被檢出大腸菌群含量每克超出法例上限0.4倍。有關批次食品部分已流出市面，食安中心已指示進口商將受影響產品停售和下架，並展開回收工作。
產品資料如下：
產品名稱：紅茶雪糕
品牌：Kochi Ice
來源地：日本
淨容量：115毫升
此日期前最佳：2027年4月18日
進口商：新大和（香港）有限公司
食安中心指，中心透過恆常食物監測計劃，在進口層面抽取Kochi Ice（池川）紅茶雪糕的樣本進行檢測，該產品來自日本，淨容量115毫升，最佳食用日期為2027年4月28日前，進口商為新大和（香港）有限公司。
每克不可含有多於100個大腸菌群
中心指，該樣本的大腸菌群含量為每克140個，超出法例上限。根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群。中心指，大腸菌群含量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。
中心已知會進口商，並指示示將受影響產品停售和下架，並展開回收工作。中心又指，會暫時撤銷較早前簽發予進口商銷售該款產品的批准，並就事件通知日本有關當局，繼續調查及跟進事件，採取適當行動。
該新大和網頁，該產品來自日本高知縣，茶葉使用日本四萬十川茶葉，採摘茶葉時不用機器，而用人手採摘，再透過天然發酵法使茶葉染成紅色。
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