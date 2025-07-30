屯門醫院神經醫學中心新技術解密 跨專科協作安全導航
在屯門醫院神經醫學中心，我們一直追求以最尖端技術和跨專科服務，為病人提供精準、優質的治療。最近引入的「術中磁力共振掃描」和「磁波刀」系統，不僅讓我們的醫療團隊如虎添翼，更重要的是，能為病人帶來更安全、更精準的醫療體驗。當然，在引入這些香港前所未有的新技術和設備時，同事需要克服眾多不同挑戰。
撰文：新界西醫院聯網總監王耀忠醫生
手術室的「GPS導航」系統
試想像，在進行腦部手術時，醫生能夠像使用GPS導航一樣，實時「瓹窿瓹罅」看到腦內情況，隨時調整手術策略——這就是「術中磁力共振掃描」的厲害之處！屯門醫院已率先引入「術中磁力共振掃描系統」，手術室與掃描室相連，醫生可於手術途中直接將病人送到鄰近的掃描室進行即時掃描，為「導航系統」提供及時「地圖更新」，醫生可掌握最新「路面情況」，提高完全切除腫瘤機會和病人安全。它特別適合用於複雜腦腫瘤等手術，讓醫生在切除病變組織的同時，最大程度保護健康的腦部區域。
項目成功開展，有賴手術室、放射科、麻醉科及腦神經外科團隊的緊密合作。從硬件配置、無菌環境至人手調配，每一步均需事前精密規劃和部署，做到一絲不苟，確保病人於無菌環境下轉移。
向航空業取經 打造安全新標準
磁力共振（MRI）雖具備高精準度，但其運作必須配合嚴格安全規範。為確保手術過程安全無虞，我們的團隊特意借鑒航空業的嚴謹標準，獨創了一套安全流程系統。就像航班起飛前需完成數十項檢查，我們為每個手術環節都制定了明確指引，例如使用無菌材料為患者傷口覆蓋專用「防護層」。
更重要的是，我們有一系列嚴格程序，確保術中病人和醫護人員在移往掃描室時的安全。由於MRI儀器就像一塊巨型磁鐵，而毗鄰的手術室難免會使用帶金屬部件的手術器械。我們特別設置了安全把關機制──由專職安全員使用金屬探測儀，配合特製識別標誌，確保每位轉移人員與患者身上絕無金屬物品，務求能滴水不漏地守護所有人的安全。
為落實這套精密流程，負責術中MRI的全體團隊成員均完成嚴格培訓與實操演練。我們開玩笑說，現在每位同事都具備「航空級」安全素養，能為患者提供最安心的醫療服務。屯門醫院神經醫學中心建立的這套術中MRI安全標準，未來將成為醫管局其他醫院引進同類服務的重要參考範本。
無創治療新選擇
筆者想分享的另一套「導航恩物」，是由醫管局腦神經外科統籌、去年底落戶屯門醫院的「磁波刀」。它除了能精準導航，更像一把「無形的手術刀」，原發性震顫患者不需要開顱，就能透過高能量聚焦超聲波，精準治療震顫等疾病，成效更是即時可見。病人術後很快便能恢復日常活動，大大減少傳統手術的風險和不適感。
未來，屯門醫院神經醫學中心會繼續引進更多創新技術和服務。我們已開設專屬網站，提供各項先進技術的詳細介紹及服務內容，歡迎公眾瀏覽https://www.ha.org.hk/tmh/nsc
《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。
「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。