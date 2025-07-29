平機會新推指引支援有精神健康需要僱員　行政總監：勿標籤化病患

平機會今日（29日）推出《如何在工作間支援有精神健康需要的僱員》指引，協助僱主和管理人員了解如何支援有精神健康需要的僱員。平機會指，過去3年半接獲共222宗涉及精神病患者在僱傭期間的投訴，認為數字只屬冰山一角，期望透過指引，協助締造精神健康友善及共融的工作間。



就近日發生的倫常命案，朱崇文認為，不應將案件及精神病扯上關係，強調精神病患在港並不罕見，不代表全部病患都危險，又期望僱主不應將精神病患標籤化。



平機會今日（29日）推出《如何在工作間支援有精神健康需要的僱員》指引，協助僱主和管理人員了解如何支援有精神健康需要的僱員。（平機會提供）

平機會今日推出的《如何在工作間支援有精神健康需要的僱員》指引，訪問了多名精神病患者，希望透過他們的經歷和例子，講解有關精神疾病的負面標籤及歧視，提升僱主與其他僱員對精神健康的認識。

指引亦解釋了《殘疾歧視條例》如何保障有精神健康需要人士免受歧視和騷擾外，亦為僱主提供建議及注意事項，解釋何謂工作的固有要求和合理調適，並附以例子，讓僱主更易掌握如何向僱員提供合適的支援，例如將大型工作項目拆為可管理的目標與任務、適時給予正面鼓勵、提供安靜空間，協助員工調整情緒與放鬆。

平機會過去3年半接獲共222宗涉及精神病患者在僱傭期間的投訴，行政總監（營運）朱崇文相信，數字只屬「冰山一角」，鼓勵有需要人士向平機會投訴。他又指，有精神健康需要人士及復元人士是受到《殘疾歧視條例》保障，僱主不能基於僱員有此殘疾而給予他們較差待遇。

近日荃灣發生倫常命案，男死者生前曾在社交媒體透露患有情緒病。朱崇文認為，不應將案件及精神病扯上關係，指精神病有很多種，而且在港亦十分常見，每七人就有一人受病情困擾，不代表全部病患都危險。他又強調，兩件事未必有因果關係，呼籲僱主不應因個別新聞將精神病患標籤化、概括化。