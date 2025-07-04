美國Oscar Mayer火雞煙肉或含李斯特菌　食安中心指示進口商回收

食環署食物安全中心今日（4日）指，繼昨日公布有源自美國、名稱為「Oscar Mayer Turkey Bacon Original」的預先包裝火雞煙肉，可能受致病菌李斯特菌污染，中心跟進調查顯示有進口商曾進口其中一款受影響產品。中心呼籲市民不要食用有關產品，業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。



圖為美國農業部宣布需回收的「Oscar Mayer Turkey Bacon Original」預先包裝火雞煙肉。（美國農業部網站圖片）

產品資料如下：

產品名稱：Oscar Mayer Turkey Bacon Original



來源地：美國



包裝（產品編號／批次編號）及此日期或之前食用：



（1）12安士（071871548601／RS40），2025年7月18日至8月2日；



（2）36安士（071871548748／RS19、RS40和RS42），2025年7月23日至9月4日；



（3）48安士（071871548793／RS19、RS40和RS42），2025年7月18日至9月4日



食安中心發言人表示，一直密切跟進美國農業部早前發出通告，指上述產品可能受李斯特菌污染，正進行回收。中心得悉事件後，已即時跟進事件，並於跟進調查發現有進口商「意得國際有限公司」曾進口其中一款受影響產品（包裝：12安士；此日期或之前食用：2025年7月26日）。

有關進口商已按中心指示將該款受影響產品停售和下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電其熱線2526 2371，查詢有關產品的回收事宜。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

圖為美國農業部宣布需回收的「Oscar Mayer Turkey Bacon Original」預先包裝火雞煙肉。（美國農業部網站圖片）

根據食安中心資料，李斯特菌可在一般烹煮溫度下輕易消滅，但能在冷藏低溫下生存和繁殖。大部分身體健康的人在感染這種細菌後不會出現病徵或只出現輕微病徵如發燒、肌肉疼痛、頭痛、噁心、嘔吐及腹瀉等。但對初生嬰兒、長者和免疫力較低的人，則可能出現嚴重的併發症如敗血症及腦膜炎，甚至死亡。孕婦感染李斯特菌一般症狀輕微，但可導致胎兒流產、夭折、早產，或引致新生嬰兒患上嚴重的感染。

為減低感染李斯特菌病的風險，高危人士如孕婦應盡量進食剛煮好的熱食，徹底翻熱冷凍食物，並避免進食或在進食前徹底煮熟高風險食物，包括即食食物如凍食肉類、冷燻的海產、軟芝士、沙律等，即使有關食物只屬於一道菜色的一部份。