日星上村謙信涉非禮　辯方陳詞稱或太擠而膝頭碰膝頭　案8.13裁決

日本男藝人村謙信涉慶功宴上非禮女翻譯案今續，辯方傳召活動策劃人作供，證人指上村當晚曾自行去廁所，但他怕會有粉絲上前騷擾上村，故有主動提出陪上村去廁所。辯方結案陳詞時指，女事主的證供有誇大之嫌，又指辯方證人稱當晚大家坐得很擠迫，不排除有「膝頭掂膝頭」情況，指涉事的觸碰或只是意外。裁判官把案案件押後至8月13日裁決。



聆訊完結後，被告雙眼通紅，但時而又笑，走出庭外走廊時用紙巾拭淚，有粉絲目睹被告哭泣亦掩面流淚。據了解，法庭今派出約200張旁聽飛，正庭大部份是年輕女子，有人散庭時望向被告嘆謂「好帥」。



被告上村謙信在聆訊結束後雙眼通紅，一度拭淚。(陳曉欣攝)

被告上村謙信明顯較他4月案件提訊時消瘦。(陳曉欣攝)

有女旁聽者親眼見到被告上村謙信後嘆說：好帥。(陳曉欣攝)

被告上村謙信Kamimura Kenshin，25歲，案發時是日本男子組合「ONE N' ONLY」的成員，他曾參與BL劇《未成年》演出而走紅。他被控於2025年3月2日，在旺角砵蘭街180號3樓明記潮館內，非禮女子X。當時被告來港出席粉絲見面會，他被指在慶功宴時非禮有份協助的女職員。

被告昨被裁定表證成立後，他今表示選擇不自辯，辯方即傳召負責策劃日劇《未成年～不成熟的我們笨拙前進中》香港粉絲見面會的主辦人梁兆麟（音譯）作供。

大家坐得擠膝頭掂膝頭

梁兆麟用廣東話作供，他稱在日本生活和工作，他是「宇行文化」的日本負責人。他憶述慶功宴上與女事主X坐同一檯，期間被告行來敬酒，他見被告和X有說有笑，不覺X有不愉，事後得悉X被摸的事感到驚訝。梁同意大家坐得擠迫，形容為「膝頭掂膝頭」。

梁稱曾主動主要陪被告上去廁所

X提及被告在枱底向她數度展示：「要唔要一齊去出面嘅廁所？」的中文字句。梁在控方覆問下稱，被告當晚曾自行上廁所，梁擔心會有「粉絲」會騷擾被告，故曾主動要求陪同。

控方指被告向X道歉是針對其不當行為

雙方在案情完結後進行結案陳詞，控方指X的證供清晰直接，在盤問下沒有動搖。被告向她展示中文翻譯句子其實沒必要，因為X懂日文，亦可用日文溝通。況且辯方證人確認被告曾自行去廁所，故辯方指被告要求X帶他去廁所並不合理。此外，被告曾對X說「對唔住」，控方認為是針對其不當行為，故認為法庭應裁定被告罪成。

辯方質疑X證供有誇張之嫌

辯方指，X的證供雖直接，但有誇張之嫌，例如她庭上首次提及被告放手掌在她大腿上，並碰到大腿內側。法庭須考慮，有證人指事發時他們坐得擠迫，涉案觸碰會或是意外，又或觸碰非由手碰到，而是膝頭碰到，或者被告只是想得到X的注意；被告道歉不是直接招認，法庭不應考慮。

裁判官余俊翔需時考慮裁決，押後案件至8月13日。

案件編號：WKCC 919/2025