鄧炳強：太空油毒品正式命名依托咪酯　上半年搜獲煙彈按年飆35倍

保安局局長鄧炳強今日（31日）表示，為了防止毒販利用「太空油」刻意去美化毒品以誘騙年青人，今日起正式命名為依托咪酯。他表示去年上半年檢獲7千粒含依托咪酯的煙彈，到今年上半年急升至25萬粒，足足是去年同期的35倍，可見問題非常嚴重。



保安局局長鄧炳強表示，為了防止毒販利用「太空油」刻意去美化毒品以誘騙年青人，今日起正式命名為依托咪酯。(資料圖片/黃浩謙攝）

鄧炳強表示今年上半年，有327人被呈報吸食太空油毒品，較去年上升2.8倍，超過去年全年的數字，當中超過6成是21歲以下年輕人。上半年錄得460宗涉及依托咪酯的案件，較去年同期上升13倍，拘捕561人，較去年上升9倍。

至於煙彈數目，去年上半年檢獲7千粒，今年上半年急升至25萬粒，足足是去年同期的35倍。鄧炳強表示情況非常嚴重，對此問題高度關注。為了防毒販利用「太空油」這個名字，刻意去美化毒品以誘騙年青人吸食，令他們忽略對身體造成的損害，政府決定由今日開始正式命名為依托咪酯。

鄧炳強6月時曾提出改名為「喪屍油」，他今日表示過去一段時間收到市民的不同意見，認為直接使用毒品本身的名字陳述較為合適，與大麻、可卡因等毒品做法一致。他又指現時很多市民都認識依托咪酯這個名字，認為這次正名的決定適合。