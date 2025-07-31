的士司機遭箍頸亡　鄧炳強：涉案者仍在警隊　警車內增鏡頭具爭議

六旬的士司機陳輝旺2012年被押上警車時，懷疑被男警林偉榮箍過他的頸部，令司機頸椎移位致全身癱瘓，留院一個月後死亡。死因庭2018年及今年兩度聆訊，同樣得出「非法被殺」的裁決，死者家屬今日（31日）得悉判決後追問警方會否重啟刑事調查。



保安局局長鄧炳強表示，林偉榮仍是警隊成員，會研究判詞再採取行動。陪審團建議警車增設可收音的錄影鏡頭，鄧炳強認為「非常有爭議性」，指很多證人或受害人未必願意被拍攝容貌，要再詳細研究。



保安局局長鄧炳強表示，涉事警員林偉榮仍是警隊成員，會研究判詞再採取行動。（資料圖片/梁鵬威攝）

警員林偉榮於2018年作供時曾稱，當日曾錯手箍過死者陳輝旺的頸部。（朱棨新攝）

死因庭經十多日研訊，3女2男陪審團商議逾12小時後，今日以4比1大比數裁定的士司機陳輝旺的死因為「非法被殺」，結果與2018年聆訊相同。家屬得悉裁決後發書面聲明指，希望警方及律政司嚴正處理事件，並追問律政司會否重啟刑事調查，認為相關單位有責任向公眾交代。

保安局局長鄧炳強表示留意到判決，會研究判詞再採取行動，又指涉事警員仍是警隊成員。他又表示就上次死因庭提出的意見，警隊已加強訓練警員。

陪審團認為事故反映警員的失當行為，或會對被捕人士的生命安危造成威脅，建議警務處可在警車車廂增設可收音及錄影的鏡頭，以確保被捕人士的生命安全。鄧炳強表示做法「非常有爭議性」，警車需接載受害人、證人等，他們未必願意被拍攝容貌，需要再詳細研究。