的士司機頸椎移位亡　警員改稱掂頸無箍頸　陪審團再裁定非法被殺

六旬的士司機陳輝旺涉襲擊乘客，其後男警林偉榮把陳押上警車時，疑曾箍過陳的頸部。司機後來出現頸椎移位情況致全身癱瘓，留院一個月後死亡。死因庭於2018年首次就此展開死因研訊，警員林偉榮作供時曾認有箍過陳的頸，當年的陪審團曾裁定陳死於不合法被殺。後來林就裁決申請司法覆，被裁定勝訴，案件發還重審。死因庭2025年再作聆訊，警員林偉榮作供時改稱只是「掂」到陳的頸，家屬律師曾疑林改口供，但林堅稱今次才是他想講的答案。



死因庭經十多日研訊，3女2男陪審團商議逾12小時後，今(31日)以4比1大比數裁定的士司機陳輝旺的死因為「非法被殺」。陪審團又指，這次事故反映警員的失當行為，或會對被捕人士的生命安危造成威脅，建議警務處可在警車車廂增設可收音及錄影的鏡頭，以確保被捕人士的生命安全。



家屬得悉裁決後在庭外稱，要求重啟刑事調查。



死者陳輝旺（65歲）於2012年11月11日晚上，他於同年12月12日去世。

死者陳輝旺女兒陳盈康稱，她到醫院時見父已全身癱瘓，父親並對她說：「警察打到我咁。」(陳曉欣攝)

陪審團裁定陳被警帶上警車時受傷

陪審團裁定，死者陳輝旺的受傷的時間為2012年11月11日，在西區海底隧道行政大樓外，被警員的手臂環頸動作帶上警車，導致頸椎脫位，而導致其死亡的傷患為頸部受傷，陳因而而長期臥床，並導致支氣管肺炎。

日籍的士乘客齊藤貴裕(右)稱見警員押司機陳輝旺上警車時，見陳猛裂反抗，覺陳反應像小孩子。(陳曉欣攝)）

乘客不滿陳用西隧起爭拗

死因庭曾傳召涉事日籍乘客齊藤貴裕作供，齊籐供稱，事發當日與太太在環球貿易廣場用膳後，在麗思卡爾頓酒店登上的士往大坑道。齊藤稱他沒要求司機行那條過海隧道，但他居港多年，認為一般司機會選擇紅隧，故他發現駕車的陳用西隧後便立即叫停。

齊藤見陳被捕時有反抗

齊藤稱他和陳曾在的士外爭執，因路面不平，兩人曾雙雙倒地，他指陳曾向他動手拳打他的右眼，其後隧道職員介入，把二人分開，後來警察到場，惟陳仍然情緒激動。事後他被救護車送院，離開前看到警員把陳帶上警車，陳有反抗。

陳的女兒陳康盈及後到醫院探望時，她指其父曾對她說：「警察打到我咁。」

警員馬振康（左二)稱警員當日多番向死者陳輝旺發出警告，陳都沒有理會，指陳屬「頑強性對抗」。（陳蓉攝）

乘客稱被打故以襲擊拘捕陳

拘捕警員馬振康供稱，陳指乘客拒付款故他阻止乘客離開，陳曾跌倒但稱毋須送院。馬亦有向乘客查詢，乘客稱與陳因路線及車資問題爭執。其後司機拳打他令其跌倒，故警方以襲擊罪拘捕陳，但陳不合作並圖回到的士，故警員阻擋陳並要他「企定」，陳沒有理會，警方最後將陳以背向天方式壓在地，並反鎖陳及把他扶起。

指陳屬頑強性抗拒

馬指陳仍不合作又放軟身體，因陳勸喻不服，馬遂與另一警員林偉榮合作，一個搬陳下身，一個搬陳上身，將陳搬上警車。馬稱，因陳的行為已超出「消極抗拒」，會把他界定會「頑強性抗拒」，並指陳已實際上阻礙執行職務，有機會令其他人受傷。

警員林偉榮在2018年的死因研訊中，曾稱當日有箍的士司機陳輝旺的頸部。（資料圖片／朱棨新攝）

警員林偉榮在2025年的死因重審時稱，當日意外「掂」到的士司機頸部，被家屬的代表律師質疑林找藉口 林否認說法。(陳蓉攝)

林稱當日負責記錄資料

警員林偉榮供指，他當日負責記錄陳及乘客的個人資料，其後亦有向西隧職員調查，並將結果𠥔報警長。稍後亦參與拘捕陳。林指陳被帶到工程車車頭作調查，因車頭位置較空曠，希望可令陳冷靜，但陳當時情緒持續高漲，無法與陳溝通。

指陳當時想駕的士離開

林指陳講述案發經過時，一時情緒高漲，一時冷靜，其後又大吵大鬧，林不清楚陳在說甚麼，之後警長羅偉民就指示要將陳拘捕，惟陳拒絕上警車，並聲稱要駕的士離開，為了讓陳無法輕易逃走，故把陳推到兩輛工程車中間。

因陳爭扎而碰到陳的頸部

林稱警方多次勸喻陳無效後，警員馬振康將陳壓在地並反鎖陳，陳激烈反抗，拒絕上警車，林試過把陳「秤」上警車，但不成功。其後他改用雙手捉住陳的左上臂及用右手環抱陳的雙肩。林形容：「好似抱住佢咁。」用意是將陳拉近其身體，令其更容易控制陳。因陳繼續反抗和掙扎，令他「掂」到陳的頸部，他已立刻鬆手，亦有檢查其傷勢，陳稱沒有傷勢，又強調不上警車。

家質疑林是次作證時改口供

代表家屬的律師引用林在過往研訊的供詞，指林曾同意以手臂環繞陳的頸，指林當時說，「我箍到佢（陳）條頸，係一定有危險。」及：「我想講我箍到佢（陳）條頸，一定係唔合法嘅武力，但個情況係我唔情願下做出，所以即刻檢視同問佢有冇受傷。」律師質疑，林「改口供」。林卻稱上次的說法非其原意，因上次作供時需要翻譯協助，他的英文不好，可能理解錯誤，他對當時的作供感到疑惑，強調今次作供的答案為準。

案件編號：CCDI477/2013