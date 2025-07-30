的士司機疑遭箍頸後亡死因　陪審團商議7小時未有裁決　案件明續

六旬的士司機陳輝旺涉襲擊乘客，其後疑被男警林偉榮將其箍頸押上警車，令其頸椎移位導致全身癱瘓，留院一個月後因支氣管肺炎身亡。3女2男陪審團今（30日）早10時半起退庭商議，逾7小時後仍未有裁決。死因裁判官周至偉指，明白陪審團仍然需要時間商議，已為他們安排今晚住宿，案件將押後至明日再商討。



陳曾遭警員抬上警車

死者陳輝旺（65歲）於2012年11月11日晚上，在西隧收費亭因車資問題與乘客爭執，接報到場的警員拘捕陳時，陳疑不合作下，遭多名警員抬上警車，警員林偉榮被指曾箍陳的頸，但林作供時稱只是「掂」到陳的頸。陳送院後被證實頸椎移位，導致全身癱瘓，最終於同年12月12日去世。

死者陳輝旺女兒陳盈康。(陳曉欣攝)

警員林偉榮稱意外「掂」到的士司機頸部。(陳蓉攝)

警長羅偉民稱當時不覺死者陳輝旺有生命危險。(陳蓉攝)

有份拘捕死者陳輝旺的警員馬振康。（陳蓉攝）

案件由死因裁判官周至偉及2男3女陪審團一同審理。陳的女兒陳盈康及陳盈之列席旁聽，由資深大律師蘇朗年代表，警員林偉榮由資深大律師郭棟明、大律師謝祿英代表。其他利害關係方包括拘捕警員馬振康、警長羅偉文、警務處、消防處及醫管局。

案件編號：CCDI477/2013