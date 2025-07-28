的士司機疑被箍頸後亡　官提供5選項　非法被殺須達毫無合理疑點

六旬的士司機陳輝旺涉襲擊乘客，其後疑被男警林偉榮將其箍頸押上警車，令其頸椎移位導致全身癱瘓，留院一個月後因支氣管肺炎身亡。但林作供時卻稱只是「掂」到陳的頸。死因裁判官周至偉今（28日）總結證人證供及引導陪審團指，他叫陪審團可循5個選項考慮，包括：「死於非法被殺」、「死於意外」、「死於不幸」、「死於自然」及「死因存疑」。周官強調，若認為屬「死於非法被殺」，須符合3個要素，並要在毫無合理疑點的情況，才能作出這個裁決。料陪審團最快明天(29日)開始退庭商議。



死者陳輝旺（65歲）於2012年11月11日晚上，在西隧收費亭因車資問題與乘客爭執，接報到場的警員拘捕陳。陳被押上警車期間，疑遭警員林偉榮箍頸。陳送院後，被證實頸椎移位，導致全身癱瘓，最終於同年12月12日去世。

主要證人供詞：

死者陳輝旺女兒陳盈康稱，她到醫院時見父已全身癱瘓，父親並對她說：「警察打到我咁。」(陳曉欣攝)

警長羅偉民稱當時不覺死者陳輝旺有生命危險。(陳蓉攝)

警員馬振康（左二)稱警員當日多番向死者陳輝旺發出警告，陳都沒有理會，指陳屬「頑強性對抗」。（陳蓉攝）

警員林偉榮指為方便控制陳，曾用右手環抱陳的雙肩，但因陳反抗和掙扎，令林「掂」到陳的頸部。

周官向陪審團提供的5個選項

死因裁判官周至偉引導陪審團指，就本案提供5個死亡結論予陪審團選擇，包括：「死於非法被殺」、「死於意外」、「死於不幸」、「死於自然」及「死因存疑」。

非法被殺必須確立3個要素

周官提醒陪審團，須先考慮「死於非法被殺」的選項，就此項裁決須確立三項要素：（一）警員林偉榮的行為是有意圖將死者環頸帶上警車，在確立意圖後，就須考慮（二）林的行為是危險的，在肯定（二）後，則須考慮林的其行為是違法的。就第二項要素，周官指出，危險的定義是一個清醒而合理的人是否會作出此行為，而行為是否違法，陪審團可考慮警方專家的意見。

須肯定是毫無合理疑點才適用

周官續指，陪審團須在毫無合理疑點，即肯定的情況下，才能裁定陳是非法被殺；當「死於非法被殺」被裁定不適用，陪審團須考慮其他死因選項，則可衡量相對可能性，以已被接納的事實基礎作出推論。

傷勢與肺炎有關可考慮死於不幸或意外

周官指，如陪審團確信陳的傷勢與肺炎的關係不存在，則須裁定陳是死於自然，即一名人士單純因感染肺炎而死亡，若兩者的關係存在，則可考慮「死於不幸」及「死於意外」等兩個選項。

死於不幸是涉及有意圖的合法行為

周官解釋，「死於意外」是指死者的死亡不涉及人為控制或只涉及沒有意圖的行為，而「死於不幸」則指死者的死亡涉及有意圖的合法行為，但過程中在意外而導致其死亡。

全部證據未能完全確定才選死因存疑

周官提醒，「死因存疑」的選項須在證據不能完全確立誘因的情況下，方可作出死因存疑的裁判，這個選擇應是陪審團的最後選擇，而非他們逃避作出決定的選項。

案件編號：CCDI477/2013