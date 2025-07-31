的士司機疑遭箍頸後亡裁非法被殺　家屬追問會否重啟刑事調查

六旬的士司機陳輝旺涉襲擊乘客，其後男警林偉榮把陳押上警車時，疑曾箍過陳的頸部。司機後來出現頸椎移位情況致全身癱瘓，留院一個月後死亡。死因庭在2018年及今年兩度聆訊，同樣得出「非法被殺」的裁決。死者的兩名女兒在陪審團裁決後發書面聲明，透露她們曾因其父受傷報警未獲受理，重申法庭兩次裁定事件有涉誤殺之嫌，促警方及律政司嚴正處理之餘，亦追問會否重啟刑事調查，最後她們重申，事件涉及執法機構在執法時作出危險動作，並導致他人死亡，質疑公職人員是否須就此承擔刑責。



死者陳輝旺的兩名女兒一直有列席聆訊，其長女陳盈康(右)聆訊結束後終展現笑容。(陳蓉攝)

家屬稱曾報警未受理

死者陳輝旺的女兒聆訊後以書面回應指，這悲劇源於車資糾紛，她們的父親13年前報警求助未受理會，後來更受傷留院期間，她們曾就父親受傷一事向油麻地警署求助，惟時任值日官拒絕她們因陳受傷報案，其後又回覆指，在拘捕陳父時已查看CCTV，並聽取獨立證人之詞。但家屬認為，證人庭上供詞似與警方的回覆不符。

促警方及律政司正視事件

家屬又指，死因庭兩度裁定陳父不合法被殺，可見舉證已達毫無合理疑點，故促請警方及律政司正視事件，重申法庭兩度裁定事件涉誤殺之嫌，她們想知警方會否嚴正處理，及律政司會否重啟刑事調查。

警員林偉榮於2018年作供時曾稱，當日曾錯手箍過死者陳輝旺的頸部。（朱棨新攝）

警員林偉榮於2025年的聆訊時卻稱意外「掂」到的士司機頸部。(陳蓉攝)

認為事件關乎執法時作危險動作的刑責

家屬強調，事件不止涉及人命傷亡，更關乎日後市民遇到危難時，可否無懼地求助，認為相關單位有責任向公眾交代，特別是執法時作出危險動作並導致他人死亡，公職人員是否須就此承擔刑責。

最後她們亦衷心感謝死因庭寶貴的時間、陪審員的付出和多年來協助的律師。

案件編號：CCDI 477/2013