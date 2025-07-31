的士司機疑遭箍頸後亡裁非法被殺 家屬追問會否重啟刑事調查
撰文：陳蓉
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六旬的士司機陳輝旺涉襲擊乘客，其後男警林偉榮把陳押上警車時，疑曾箍過陳的頸部。司機後來出現頸椎移位情況致全身癱瘓，留院一個月後死亡。死因庭在2018年及今年兩度聆訊，同樣得出「非法被殺」的裁決。死者的兩名女兒在陪審團裁決後發書面聲明，透露她們曾因其父受傷報警未獲受理，重申法庭兩次裁定事件有涉誤殺之嫌，促警方及律政司嚴正處理之餘，亦追問會否重啟刑事調查，最後她們重申，事件涉及執法機構在執法時作出危險動作，並導致他人死亡，質疑公職人員是否須就此承擔刑責。
家屬稱曾報警未受理
死者陳輝旺的女兒聆訊後以書面回應指，這悲劇源於車資糾紛，她們的父親13年前報警求助未受理會，後來更受傷留院期間，她們曾就父親受傷一事向油麻地警署求助，惟時任值日官拒絕她們因陳受傷報案，其後又回覆指，在拘捕陳父時已查看CCTV，並聽取獨立證人之詞。但家屬認為，證人庭上供詞似與警方的回覆不符。
促警方及律政司正視事件
家屬又指，死因庭兩度裁定陳父不合法被殺，可見舉證已達毫無合理疑點，故促請警方及律政司正視事件，重申法庭兩度裁定事件涉誤殺之嫌，她們想知警方會否嚴正處理，及律政司會否重啟刑事調查。
認為事件關乎執法時作危險動作的刑責
家屬強調，事件不止涉及人命傷亡，更關乎日後市民遇到危難時，可否無懼地求助，認為相關單位有責任向公眾交代，特別是執法時作出危險動作並導致他人死亡，公職人員是否須就此承擔刑責。
最後她們亦衷心感謝死因庭寶貴的時間、陪審員的付出和多年來協助的律師。
案件編號：CCDI 477/2013
的士司機被箍頸後亡 女兒稱到醫院時父已癱瘓 父稱畀警察打到咁的士司機頸椎移位死因 證人指司機躺地不合作 要多警合力抬上車的士司機頸椎移位亡死因 警員指司機多番不理警告 屬頑強性對抗的士司機頸椎移位死因 警長指司機曾碰其腰 他有問是否想搶槍的士司機頸椎移位死因 警長稱想司機自行上警車 遇不合作才放地的士司機頸椎移位死因 警員稱單手環抱事主 遇掙扎才「掂」到頸的士司機疑遭箍頸亡死因 家屬律師質疑醫生說法 著考慮非法被殺的士司機疑遭箍頸後亡 警稱不會就個別情況定指引 會限制靈活性的士司機疑被箍頸後亡 官提供5選項 非法被殺須達毫無合理疑點的士司機頸椎移位亡 警員改稱掂頸無箍頸 陪審團再裁定非法被殺