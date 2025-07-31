的士司機疑被箍頸後亡　曾被裁非法被殺　高院指須符1原因令重審

六旬的士司機陳輝旺2012年接載一名日籍乘客時，疑因車資問題爭拗，的士停在西隧收費亭時，陳與乘客糾纏時曾雙雙倒地，後來警員介入後拘捕了陳，陳曾投訴乘客無付款警方卻拘捕他感不滿，疑因而採不合作態度，最後要由警員抬上警車。惟陳後來感不適到醫院求醫，事後發現頸椎移位，他全身癱瘓，留醫一個月後不治。



事件涉及警員是否有不當使用武力的爭議，死因庭於2018年召開的展開研訊中，陪審團以大比數裁定陳「死於不合法被殺」。涉嫌曾箍陳頸部的警員林偉榮事後提出司法覆核，高院法官認為須具犯罪意圖，才能作出這個裁定，最後下令案件需重審。



事發至今近13年，死因庭於2025年再召開聆訊，另一陪審團今(31日)再次裁定陳死於「非法被殺」。



死者陳輝旺女兒陳盈康稱，她到醫院時見父已全身癱瘓，父親並對她說：「警察打到我咁。」(陳曉欣攝)

日籍的士乘客齊藤貴裕(右)稱見警員押司機陳輝旺上警車時，見陳猛裂反抗，覺陳反應像小孩子。(陳曉欣攝)

西隧職員劉國強稱，死者陳輝旺當時很憤怒，亦沒有配合警方，最後要由多名警員把他抬起及抬上警車。(鄭子峰攝)

事發經過

事件發生於2012年11月11日晚，事主陳輝旺（65歲）在九龍接載一對在港居住的日籍夫婦過海，陳駛至西隧收費亭，日籍男乘客不滿司機未有用紅隧，與陳發生爭執，最後更發生拉扯，西隧職員報警。警方介入後，最後只拘捕陳，在現場目睹事故的人士，包括該日籍男乘客及西隧的職員等，均見陳曾表現激動，並要警員抬上車。陳當晚不適要到醫院求醫，最後被證實頸椎移位，導致全身癱瘓，最終於同年12月12日，因併發肺炎去世。

2018年裁決非法被殺

警員林偉榮在2018年的死因研訊曾出庭作供，他當時曾供稱有箍過陳的頸部。陪審團最後裁定陳屬「非法被殺」。

警員林偉榮2018年作供時，曾承認有箍的士司機陳輝旺的頸。（朱棨新攝）

高院法官黃崇厚在判辭中提到，非法被殺裁決，必須證明具犯罪意圖。（資料圖片）

非法被殺須符4大條件

林後來提出司法覆核，高等法院法官黃崇厚於2022年12月頒下判體，認為原審的死因審裁作指引時，有僭越陪審團職能之嫌。黃官指當時的死因裁判官指考慮陳是否不合法被殺時，需確立四個要點：

（1）林的行為造成陳頸椎脫臼移位，致其須長期臥床及感染併發症，從而導致陳死亡。

（2）林有意圖做出此行為

（3）該行為屬危險

（4）該行為是違法的

2018年曾指行為是否危險不受爭議

2018年主理的死因裁判官曾指出，若陪審團接納骨科醫生的證供，林的行為是否危險及不合法便不受爭議，陪審團只需考慮林的行為最終導致陳死亡，及他是否有意圖做出此行為。

質疑未指引是否屬非法武力

林提出司法覆核時認為，該死因裁判官，沒有就林是否有意對陳使用非法武力，及應如何評估其施用的武力是否合理等，向陪審團作出適當指引。

高院官指武力某些情況可屬合法

處理林覆核申請的高院法官黃崇厚認為，在某些情況下，使用武力可能是合法的，例如自衛、防止罪案等。控方若提出起訴，舉證責任在控方。死因研訊中若要裁定死者「不合法被殺」，舉證亦必須達至刑事起訴的標準。

須具犯罪意圖才能裁定是非法被殺

本案涉及一名警員在執行職務時使用武力，由於警員獲《警隊條例》授權使用必要的武力，故其行為是否危險和不合法，則未能定論，應交由陪審團決定。若其行為超出合理武力，及具犯罪意圖，才能得出死者為「非法被殺」的結論。

2018年只達成3比2的大比數裁決

黃官續指，當時4男1女陪審團以3比2裁決，裁定陳屬「非法被殺」黃官認為這比數差距較少，若陪審團得到適當的引導，可能會得出不同的裁決，認為裁決有欠穩妥，因此推翻原有裁決，下令案件需交由另一名死因裁判官，重新召開研訊。

警員馬振康（左二)稱警員當日多番向死者陳輝旺發出警告，陳都沒有理會，指陳屬「頑強性對抗」。（陳蓉攝）

警長羅偉民稱當時不覺死者陳輝旺有生命危險。(陳蓉攝)

警員林偉榮在2025年的聆訊稱，他只是意外「掂」到的士司機陳輝旺的頸。(陳蓉攝)

2025年的死因聆訊

3警中有兩警口供與上次聆訊相若

死因庭在2025年6月初，再次就陳輝旺的死亡展開死因研訊。三位當晚曾與陳有較多接觸的警員，包括林偉榮，均要再出庭作供。其中警長羅偉民兩次作供的內容大致相同；警員馬振康則就是否曾拳打陳上有少許出入，馬在首次研訊中表示：「唔想答。」本次研訊中則表示：「唔同意，好明顯唔係。」

林由箍頸改稱掂頸

至於被指涉箍頸警員林偉榮，無論在其警員記事冊、事後作供，及2018年的首次研訊中，他均曾以「箍頸」一詞，形容他當時所做過的動作。惟在本次重審中，他在庭上改稱「掂頸」來形容。代表家屬律師質疑林「改證供」，亦有陪審團曾質疑，為何林會突然改口。林則解釋，事隔多年，他亦想找出事件的結果，故曾翻看現場片段，覺得不能以「箍」來形容其動作，因而改變字眼。

林認當時有問陳是否有受傷

代表家屬的資深大律師蘇朗年一再問林，其手臂「掂」到陳的頸部後，林有立即問陳有沒有受傷，林兩次都表示同意，蘇亦有問，是否因林知道此屬危險動作，林在兩次聆訊上均稱：「掂/箍」到陳的頸部，都不是他想控制陳的原意，故他要問陳有沒有受傷，惟在首次的研訊中，林有表示知道箍頸是不合法的武力，亦同意：「我箍到佢條頸，係一定有危險。」但林在今次的研訊中只表示不同意。

解釋2018年或錯誤理解問題

林同意他在2018年的研訊中有些說法與今次說法不同，他稱當時的說水去並非其原意，林稱：「我睇返我自己都有好多問號，根本唔係我想答嘅答案。」林續指，因為他緊張及經驗淺，當時是第一次接受外籍律師盤問，需要翻譯協助，加上他的英文不是太好，其注意力集中他不懂的英文字上，很有可能令他理解錯誤，又強調：「我今次嘅作供，就係我呢一刻嘅答案。」

案件編號：HCAL194/2019、CCDI477/2013