前球員卓耀國涉勒索女網友10萬後 疑遭3男襲擊 4人同被控提堂
撰文：陳蓉
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前香港足球代表隊成員卓耀國涉與一名女網友發生性行為後，奪去其勞力士地通拿手錶，並要求對方以10萬元贖回，女事主事後在3名男士陪同下與卓會面，最後演變成毆鬥。卓被控1項勒索罪，另外三男亦被控一項襲擊致造成身體傷害罪，案件今（1日）於屯門裁判法院提堂，署理主任裁判官鄧少雄將案件押後至8月29日，以待索取雙方的醫療報告。四名被告均獲准以500元保釋。
卓被控勒索女子X港幣10萬元
被告卓耀國（31歲，無業）被控一項勒索罪，指他於2025年6月1日在香港為使自己獲益，以恫嚇方式，不當地要求女子 X交出港幣10萬元。
另3男涉濕地公園襲擊卓
另一案的3名被告：許偉權（34歲，貨車司機）、馬鍵誠（27歲，地盤工人）及曾鎮鋒（26歲，地盤工人）同被控一項襲擊致造成身體傷害罪，指他們於2025年6月1日，在香港新界天水圍濕地公園路9號Wetland Seasons Park 會所外襲擊男子卓耀國，因而對該男子卓耀國造成身體傷害。
案件編號：TMCC1597/2026
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