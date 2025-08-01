前球員卓耀國涉勒索女網友10萬後　疑遭3男襲擊　4人同被控提堂

前香港足球代表隊成員卓耀國涉與一名女網友發生性行為後，奪去其勞力士地通拿手錶，並要求對方以10萬元贖回，女事主事後在3名男士陪同下與卓會面，最後演變成毆鬥。卓被控1項勒索罪，另外三男亦被控一項襲擊致造成身體傷害罪，案件今（1日）於屯門裁判法院提堂，署理主任裁判官鄧少雄將案件押後至8月29日，以待索取雙方的醫療報告。四名被告均獲准以500元保釋。



卓被控勒索女子X港幣10萬元

被告卓耀國（31歲，無業）被控一項勒索罪，指他於2025年6月1日在香港為使自己獲益，以恫嚇方式，不當地要求女子 X交出港幣10萬元。

卓耀國曾是香港足球代表隊的成員。（資料圖片）

卓耀國曾效力港超球會佳聯元朗。（網上圖片）

卓耀國曾是職業足球員。（資料圖片）

另3男涉濕地公園襲擊卓

另一案的3名被告：許偉權（34歲，貨車司機）、馬鍵誠（27歲，地盤工人）及曾鎮鋒（26歲，地盤工人）同被控一項襲擊致造成身體傷害罪，指他們於2025年6月1日，在香港新界天水圍濕地公園路9號Wetland Seasons Park 會所外襲擊男子卓耀國，因而對該男子卓耀國造成身體傷害。

案件編號：TMCC1597/2026