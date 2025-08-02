基孔肯雅熱｜衞生署：12歲男童上月遊佛山被蚊叮確診　現情況穩定

【基孔肯雅熱/首宗輸入個案／香港／男童】本港發現今年首宗外地輸入基孔肯雅熱個案，衞生署衞生防護中心今日（2日）交代詳請，指涉事的12歲男童，上月17日與母親到內地佛山順德旅遊，並在當地逗留兩星期。至周三（7月30日）返港，翌日出現發燒、有皮疹及輕微關節痛等病徵，曾到觀塘向私家醫生求診，報稱外遊期間曾有戶外活動、有被蚊蟲叮咬，被送往公立醫院治療，目前情況穩定。



當局指，男童的同行母親未有出現任何病徵。而大部份基孔肯亞熱患者可自行痊癒，但有些病癥可能會維持較長時期，如關節痛。中心根據男童潛伏期逗留在廣東省，認為是一個輸入的個案，已將個案通知廣東省衛生當局跟進調查。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今日（2日)交代本港今年首宗由外地輸入的基孔肯雅熱個案。(廖雁雄攝)

衞生署衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今日（2日）交代本港今年首宗由外地輸入的基孔肯雅熱個案，指涉事12歲男童於上月17日至30日期間，與母親前往佛山順德旅遊，其間報稱有戶外活動、曾被蚊蟲叮咬。

潛伏期與母佛山順德遊 回港後翌日發燒

男童至上月30日經福田口岸返港，翌日出現病徵，包括發燒、有皮疹及輕微關節痛等，男童其後在觀塘向一名私家醫生求診。由於他有佛山外遊紀錄，私家醫生向衞生署上報個案。男童之後獲轉介至聯合醫院急症室求診，病人血液樣本呈陽性，再被轉送至瑪嘉烈醫院留醫，目前情況穩定。

醫院管理局傳染病中心醫務總監陳文俊醫生表示，染病男童今早已退燒，關節痛亦已消退，但仍有皮疹。(廖雁雄攝)

醫院管理局傳染病中心醫務總監陳文俊醫生表示，該名男童今早已退燒，關節痛亦已消退，但仍有皮疹。他指大部份患基孔肯亞熱的患者都可自行痊癒，但有些病徵可能會維持較長時期，如關節痛。

歐家榮續指，涉事男童整個潛伏期都在佛山，回港後一直在家，至病發後僅前往向私家醫生求診，然後被送往公立醫院。至於同往外遊的母親則未有出現任何病徵，另一名同住家人沒有同行前往佛山，亦沒有出現病徵。

他相信男童感染源頭是在佛山被蚊叮咬而感染，目前會為病人進行基因測試，以確定叮咬病人的蚊與佛山是否吻合。

衞生署：廣東省個案累積約7千宗 9成集中佛山順德

歐家榮又表示，已與廣東省當區緊密聯繫，知悉目前當地累積個案約7,000宗，九成集中於佛山市順德區，周邊地區有零星個案。歐家榮稱，從數據上顯示未有大型傳播，又強調「蚊傳唔會人傳人，唔會因為接觸到患者而感染」。

歐續指，預料輸入個案風險屬高水平，但本港會否出現爆發，就要視乎本港防蚊措施，食環處數據顯示本港防蚊工作有不錯效果，但近月數據顯示本港蚊患有上升趨勢。他強調，只要做好防蚊工作，基孔肯雅熱成為風土病的機會極之低。

另外，目前有兩種疫苗，包括滅活疫苗，但其中一種疫苗只是剛剛研發，仍需待世衞的數據及報告，目前兩種疫苗未在港註冊，會密切留意世衞的報告。

歐家榮指，目前市面上沒有可靠的快速測試劑。而基孔肯雅熱傳播速度較登革熱快，因為病毒在人體潛伏期短，病人感染後病毒含量亦會較高，至於白紋伊蚊最快2日後便可將病毒傳給下一人。