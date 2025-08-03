修訂大學資助門檻｜蔡若蓮：溫和合理　八大能應付「超收」需求

教育局近日修訂專上資助課程的申請門檻，持受養人簽證入境、未滿18歲學生， 須居港滿兩年才符「本地生」定義申請資助學額。教育局局長蔡若蓮形容修訂溫和、合理，相信本地八間大學有能力「超收」不合資格的學生，暫時看不到再收緊居港年期的需要。對於早前有議員表示，有高才為子女「叩門」60多間學校欲插班卻不成功，她相信只是個別事件，強調本地學額充足。



教育局局長蔡若蓮表示，今次修訂溫和、合理，確保公帑有合理運用、把關。（資料圖片）

教育局局長蔡若蓮在無綫電視節目《講清講楚》中表示，今次專上資助課程申請門檻的修訂溫和、合理，確保公帑有合理運用和把關。她說當局在修訂中無更改受養子女作為本地生的定義，亦設下兩年過渡期，讓有計劃送子女來港的父母有足夠時間做準備。即使無法符合條件，受養子女亦可以以非資助方式，入讀本地院校。

蔡若蓮不擔心條訂會引來司法覆核等挑戰，強調不同計劃有不同的政策目標，即使是學資處的不同資助計劃，亦有不同的申請資格。她又指，當局暫時看不到再收緊居港年期的需要。

上學年大約有約1,000個從未居港的人才子女從以本地生身分申請入讀資助大學。（資料圖片）

從未居港人才子女以「超收」形式入讀八大 未有設限

上學年大約有約1,000個從未居港的人才子女從以本地生身分申請入讀資助大學，蔡若蓮表示修訂後，這類學生將以「超收」的形式入讀八大，不佔本地生及非本地生的學額，又指當局未有為「超收」設限，相信本地八間大學有能力應付，會「擇優而取」。

人才家長60多間學校叩門不成功？蔡若蓮：個別事件

早前立法會議員尚海龍表示，有高才家長為子女在港找了60多間學校「叩門」仍不成功。蔡若蓮指不少家長都會嘗試找心儀學校，相信是個別事件，又強調本地學額充足，「所以大家其實唔難搵到學位，如果萬一真係搵唔到嘅話，其實亦都可以嚟到我哋分區（辦事處），我哋都會幫佢哋安排一個學位。」