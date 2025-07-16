超前停課惹議　蔡若蓮稱考慮影響「較易接受」方案：應先保障同學

熱帶氣旋丹娜絲「回馬槍」下，政務司司長陳國基領導的應對極端天氣督導委員會上周四（10日）「超前部署」早一日宣布上周五（11日）停課，但全日無雨量，惹起不少家長不滿。教育局局長蔡若蓮今日（16日）被問到育局在委員會角色及如何思考向委員會評估停課影響時稱，在整個決定過程教育局也參與其中，包括研究停不停課及對同學影響哪樣「比較係我哋覺得容易接受」，她說：「最後，大家都係覺得應先考慮保障同學，確保安全為主。」



政務司司長陳國基領導的「應對極端天氣督導委員會」指，由於熱帶氣旋丹娜絲殘餘帶來的暴風雨，預計本港天氣持續惡劣，為確保學生安全，提前宣布7月11日所有日校停課。（資料圖片）

港府在預期暴雨下「超前準備」提早一日宣布停課，但上周五天雨不似政府預期，惹來不少人批評。領導應對極端天氣督導委員會的政務司長陳國基當日解釋，天文台本來匯報周五降雨量最極端情況下或達紀錄高位超過390毫米，「寧安全、莫後悔」下決定停課。

蔡若蓮稱以學生福祉為最優先考慮：當時天文台預測會有極端暴雨

蔡若蓮今日出席DSE放榜打氣活動時被問到當日督導委員會會議上，有否預計停課會對學生及家長造成迴響。蔡若蓮回應指，極端異常天氣非常罕見，當時天文台預測會有極端暴雨，當局以障市民生命安全，以學生福祉為最優先考慮。

蔡若蓮指陳國基已詳細解釋：有一齊去諗（哪個決定）比較係容易接受

蔡若蓮又指司長（陳國基）在上周五的Facebook帖文已詳細解釋：「當然我哋（教育局）都係參與其中，一齊去諗究竟係停課定唔停課，對同學嗰個影響比較係我哋覺得容易接受，最後大家都係覺得應該係先考慮保障同學，確保嗰個安全為主。」

教育局局長蔡若蓮今日（16日）被問到育局在委員會角色及如何思考向委員會評估停課影響時稱，在整個決定過程教育局也參與其中。（資料圖片）

李家超周二稱「超前部署」預防工作絕對是對

周二（15日）行政會議前，行政長官李家超被問到「超前停課」部署是否太早時曾表示政府原則是將風險減到最低，針對委員會應對，統籌各部門的工作，他認為絕對是對的，包括渠務處清理淤塞地點、防止水浸等，並指部門所作的預防及準備工作「今次係咁，相信將來都係咁。」至於委員會對停課的決定，李家超指聽到社會不同意見，會總結經驗，以後作決定時會作通盤考慮。

7月15日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）