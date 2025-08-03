短命餐廳｜長沙灣福哥茶記開張2日即停業　街坊：不驚訝會結業

日前網上流傳長沙灣元州街有一間餐廳，開張兩日便宣佈停業裝修。記者今（3日）到該餐廳「福哥茶記」現場觀察，該店沒有營業，落了鐵閘，外面柱上貼有「內部裝修整改」告示，有操普通話女子在內執拾物品，當記者上前詢問時則拒絕回應。



有街坊表示，該店上手為「廣東燒味」，因為舖租昂貴而選擇結業並轉讓，後來一位內地人接手經營，改名「福哥茶記」。有附近菜檔員工指，早前開張時有食過該餐廳的早餐，認為以該店的味道，加上價錢不便宜，不驚訝會結業。



長沙灣「福哥茶記」8月3日仍停業，門口貼上「內部裝修整改」的通告。（張智浩攝）

長沙灣「福哥茶記」8月3日仍然停業，外面柱上貼有「內部裝修整改」告示。（張智浩攝）

有女子在店內執拾物品 拒回應記者詢問

「福哥茶記」於上星期三（7月30日）於長沙灣元州街開業，主打鑊氣小炒及定製私房菜。不過僅僅經營兩日，便宣告停業作「內部裝修整改」。記者今（3日）到現場觀察，一邊落了大閘，另一邊大閘則下了四分之三，有操普通話的女子在內執拾物品，當記者上前詢問時則拒絕回應。

「福哥茶記」店舖一邊大閘下了四分之三，有女子在內執拾物品。（張智浩攝）

有操普通話女子在「福哥茶記」內執拾物品，記者上前查詢時拒絕回應，後悉私家車離去。（張智浩攝）

街坊：上手「廣東燒味」因舖租昂貴結業 內地人接手經營「福哥茶記」

記者在店舖門口觀察約半小時，時有路過街坊對關門的大閘拍照。有街坊表示知道「福哥茶記」經營兩日便暫時停業，未有機會光顧過該餐廳，只有光顧過上手「廣東燒味」，又指「廣東燒味」因為舖租昂貴而選擇結業並轉讓，後來被一位內地人接手經營。

有附近菜檔員工指，餐廳前身「廣東燒味」與現時的「福哥茶記」沒有任何關係，早前開張時有食過該餐廳的早餐，以該店的食物味道而言，加上價錢亦不便宜，不驚訝會結業。

有食客在網上表示，早前光顧《福哥茶記》時等了逾1小時才上菜。（Tim Kwan/長沙灣美食及消費關注組）

食客點餐後一小時才上菜 網民 ：足以證明非使用預製菜

有食客在網上表示，早前光顧「福哥茶記」時，約晚上7時50分點餐，等了逾一小時，至約晚上9時才上菜，店員亦有跟他說「唔好意思」，另送了一個燉湯予該食客作補償，等候途中都見到其他枱客人在催餐，認為餐廳尚有不少改善空間。有網民留言指：「呢個價錢，如果唔好食，都好難做得長……」亦有網民笑指，等了一小時才上菜足以證明餐廳非使用預製菜。