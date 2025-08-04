輸入外勞｜藝術家程展緯曾到遭制裁淨康集團見工　有空缺卻拒錄用

推出近兩年補充勞工優化計劃，清潔公司淨康集團成為首間因違規而被「行政制裁」公司，一年内不准申請輸入外勞。關注勞工權益的藝術家程展緯，今年6月中亦有到淨康集團見工，他指該公司招聘資訊原表明在港九新界有大量空缺，惟他見工後數日，對方稱多區已無空缺，最終沒有聘請他，令他不解，「又話請唔到人先要輸入外勞？」



程展緯指本地求職者不獲聘的例子不少見，他過去數月曾到6間申請輸入外勞的公司見工，有5份都出現類似情況，其友人亦面對類似遭遇。他呼籲勞工處檢視計劃漏洞，加強審查機制。



關注勞工權益的藝術家程展緯，今年6月中到淨康集團見工，但最後不獲聘請。。（廖雁雄攝）

程展緯：見工時面試官無任何筆錄 連其名字也沒有記下

程展緯今年6月透過補充勞工優化計劃空缺列表，見到淨康集團一份清潔教堂的全職工作，其招聘資訊列明工作範圍為港九新界，並有大量空缺。他申請應徵，6月中到灣仔見工，他指自己有足夠清潔工經驗，不過過程中面試官沒做任何筆錄，也沒有要他填寫任何表格，甚至連他的名字也沒有記下；面試後，對方指人事部須要考慮不同的求職者，稍後會通知結果。

淨康集團有限公司在4星期的本地招聘期內，無合理理由拒絕聘用合資格本地求職者，違反勞工處規定。（淨康集團網站圖片）

淨康集團有限公司在4星期的本地招聘期內，無合理理由拒絕聘用合資格本地求職者，違反勞工處規定。（淨康集團網站圖片）

淨康集團有限公司在4星期的本地招聘期內，無合理理由拒絕聘用合資格本地求職者，違反勞工處規定。（淨康集團網站圖片）

數日後追問獲告知無被錄取 公司人員已無空缺 遂向勞工處舉報

數日後，程展緯主動詢問面試結果，對方則指他未被錄取，追問之下，對方才稱多區已無空缺，僅剩港島有一兩個空缺。他感到不解，指其招聘資訊明明稱有大量空缺，「又話請唔到人先要輸入外勞？」此外，他最終向勞工處投訴該個案。

程展緯：反映勞工處計劃欠缺審查機制 也難以審查

程展緯指，本地勞工不獲聘並非只有這一個孤例。他過去數月跟一班大專同學一起研究外勞政策，親身嘗試面試求職。在他見過的6份工作中，有5份都出現類似情況，最終見工失敗，他的朋友也遇到相同遭遇。

他指，事件反應勞工處計劃欠缺審查機制，公司是否真的有空缺、有無隱瞞見工資料，勞工處都難以審查，呼籲勞工處可審視計劃漏洞。

關注勞工權益的藝術家程展緯，今年6月中到淨康集團見工，但最後不獲聘請。（資料圖片／廖雁雄攝）

程展緯同意勞資雙方地位並不對等，而勞工可以做的是要團結，去關顧其他「打工仔」的工作環境及待遇。（廖雁雄攝）

關注勞工權益的藝術家程展緯，今年6月中到淨康集團見工，但最後不獲聘請。（資料圖片／廖雁雄攝）

對於勞工處淨康集團實施行政制裁，程展緯指「現在才出現第一宗（行政制裁），其實係個問題。呢一宗係我哋好刻意做啲程序，先會出現得到。」他認為一年内禁申請外勞的罰則太輕，如果對方人手充足，「其實無損失㗎喎。」他希望能與當局會面，共同商討改善方案。