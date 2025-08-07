六旬漢中風失自理能力　康復訓練玩VR遊戲　仿超市買菜提升記憶力

家庭長者成員如患有中風，照顧者尋找合適治療是首要任務。66歲退休人士麥偉倫，去年4月一個凌晨，因疼痛而突然大叫，報警送院後證實中風。此後，他身體狀況急轉直下，日常生活不能自理，亦因病情兩度入院。



麥太指，當時曾感到徬徨無助，幸最終找到耀能協會，接受政府資助的康復服務，包括透過VR遊戲如超市買菜等，訓練記憶力等，出院後半年，其丈夫健康大有進步，可自行進食、使用助行架步行及乘搭普通的士外出等。



現年66歲的麥偉倫在去年中風，其後曾兩度入院。（董素琛攝）

66歲丈夫去年突中風 影響說話溝通能力 難坐立行走

66歲已退休的麥偉倫在2024年4月中風，其後曾兩度入院，到今年一月初時方可出院。麥太憶述，留院時丈夫完全不能自理，病情影響其說話和溝通能力，日常坐立及走路都遇困難。

她形容，當時難以理解丈夫的說話，「我真係需要去估啦，可能有三成，或者四成我係去猜測嘅」。對於丈夫狀況，她感到傍徨，後來透過女兒找到香港耀能協會幫助。協會在麥偉倫出院後三天，帶同團隊評估他情況，並提供各種包括物理治理、言語治療等服務，協助他恢復身體機能。

中心內有其他復康設施，以遊戲形式提供訓練。（董素琛攝）

中心內有其他復康設施，以遊戲形式提供訓練。（董素琛攝）

香港耀能協會新界西綜合社區康復中心內有VR房間，提供如超市買菜等遊戲任務，訓練記憶力等。（董素琛攝）

機構一周提供三日治療 VR遊戲助訓練記憶力

在出院後的半年時間，麥偉倫一星期內有三天會接受機構提供的服務，當中包括於周二及周五到機構位於新界西的綜合社區康復中心，接受平衡訓練、簡單運動及言語治療等，並會在機構的VR房間作認知訓練。

麥太舉例指，VR房間提供如超市買菜等遊戲任務，幫助丈夫訓練記憶力等。另外，丈夫每周會再抽一日時間，在家中接受協會提供的家居治療訓練。時至今日，丈夫的康復進展良好，可自行進食，亦可使用助行架步行及乘搭普通的士外出，說話能力已大有進步。麥偉倫說，中風前最喜歡打乒乓球，希望有天可重拾球拍打波。

耀能協會新界西綜合社區康復中心於2023年設立，為有高度照顧需要，並在家中生活的嚴重殘疾人士及其照顧者提供服務。（董素琛攝）

服務模式結合中心服務及家居支援治療

耀能協會新界西綜合社區康復中心的服務模式，結合中心服務及家居支援治療，對象為新界西居民，15歲或以上，嚴重肢體傷殘及或嚴重智障人士，以及其家人或照顧者。截至6月，有122個會員，同月提供381節在中心的治療及護理服務、128節家居的相關服務。

該中心亦2023年設立，屬社署綜合社區康復中心試驗計劃的其中一間，服務獲政府資助，全套服務每月1,002元，視乎在中心或是在家接受服務，收費各有不同，如在中心日間照顧服務連午膳每日收61元，物理治療等每節61元。

因應2024年《施政報告》提出在全港設立14間「綜合社區康復中心」，其中心服務於今年9月恆常化。