基孔肯雅熱｜增3宗輸入個案　涉利東邨老婦及住青衣曉峰園父子

【基孔肯雅熱／屈公病／患者居住地點】衞生署衞生防護中心今日（6日）公布，截至今日下午5時，錄得三宗新增感染基孔肯雅熱個案，全部為輸入個案，今年累計增至四宗輸入個案。



首宗個案涉及一名過往健康良好的79歲婦人，居於南區鴨脷洲利東邨，初步調查顯示，病人曾於7月1日至31日到廣東省佛山市探親，但未能記起曾否被蚊叮；第二宗及第三宗個案涉及一名有長期病患的55歲男子及其過往健康良好的10歲兒子，他們居於青衣曉峰園，他們於7月12日至8月3日到孟加拉國旅遊，8月3日返抵香港。



在香港普遍存在的白紋伊蚊可以傳播基孔肯雅熱。（資料圖片）

中心表示，會繼續就近日錄得的基孔肯雅熱個案加強監測。中心提醒市民，不論在本地或外遊，應時刻注意環境衞生，以及採取防蚊和個人保護措施。避免蚊子叮咬和防止蚊蟲滋生是有效預防基孔肯雅熱的方法。

居於鴨脷洲利東邨的79歲婦人確診前，整個7月留在爆發基孔肯雅熱的廣東省佛山市。(資料圖片/盧翊銘攝）

居利東邨女患者整個7月逗留佛山探親 未能記起曾否被蚊叮

中心表示，首宗個案、79歲女患者過往健康良好，居於南區，據了解她居於鴨脷洲利東邨。初步調查顯示，她曾於7月1日至31日到廣東省佛山市探親，但未能記起曾否被蚊叮。她於周一（4日）開始出現發燒和關節痛，昨日（5日）到瑪麗醫院急症室求診，同日入院並在無蚊環境下接受治療，現時情況穩定。她的血液樣本經檢驗後，證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。

中心指，由於病人潛伏期大部分時間在佛山市逗留，中心認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。病人沒有其他同行人士或家居接觸者。中心正繼續流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。

確診的青衣曉峰園父子於7月12日至8月3日到孟加拉國旅遊，8月3日返抵香港。(資料圖片）

住曉峰園確診父子到孟加拉旅遊3星期 返港前曾現病徵

住青衣曉峰園的確診父子分別55歲及10歲，初步調查顯示，他們於7月12日至8月3日（本周日）到孟加拉國旅遊，周日返抵香。男童報稱旅遊期間曾被蚊叮咬；而其父親未能記起曾否被蚊叮，但曾於於7月27日在孟加拉國出現發燒和關節痛，返港後於4日（周一）到青衣長康普通科門診診所求診，獲轉介到瑪嘉烈醫院急症室求醫，同日入院在無蚊環境下接受治療。

男童於8月1日在孟加拉國出現類似病徵，返港後於同日到香港港安醫院—荃灣求診及入院治療，昨日被轉送瑪嘉烈醫院在無蚊環境下接受治療。兩人現時情況穩定。他們的血液樣本經檢驗後，證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。

由於他們整個潛伏期在孟加拉國逗留，中心認為他們是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。病人的另外兩名家居接觸者亦為同行人士，現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。中心正繼續流行病學調查，並已把個案通報孟加拉國衞生當局。

中心表示，食物環境衞生署正進行病媒調查及針對性滅蚊工作，並會於個案病人的住所及於病發後曾到訪的地點，加強防蚊滅蚊工作，包括：

．在相關地點附近250米範圍內樹木茂密的地點進行密集式霧化處理工作，以殺滅成蚊；

．每星期巡查上述地點，清理積水，施放殺蟲劑及清除遺棄的水載容器，以防止蚊子滋生；及

．加強宣傳教育，包括舉辦健康講座、設置流動教育中心及派發宣傳單張等。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今日月8月2日交代本港今年首宗由外地輸入的基孔肯雅熱個案。(資料圖片／廖雁雄攝)

中心傳染病處主任歐家榮醫生提醒市民，在雨季期間應做好防蚊措施，預防蚊傳疾病；市民如從受蚊傳疾病影響地區回港，應在14日內持續使用昆蟲驅避劑，並密切監察自身健康狀況，留意發燒、關節痛或皮疹等症狀，若感到不適應盡快求醫，並告知醫生外遊細節，以便醫生作出臨床診斷，並按個別病人情況安排適當檢測。

他呼籲市民切勿自行用藥，尤其是阿司匹林或非類固醇消炎藥（如布洛芬），因這些藥物可能引起嚴重副作用，例如增加出血風險。一般而言，兒童不應服用含有阿司匹林的藥物去舒緩發燒和其他症狀，以防引致「雷爾氏綜合症」，一種嚴重及可致命的併發症。

中心指基孔肯雅熱所引致的嚴重症狀及死亡十分罕見，而病徵亦較登革熱輕微，大部分病人可以自行痊癒，但由於本地蚊媒未帶有基孔肯亞熱病毒，政府會全力預防基孔肯亞熱在本地扎根，已積極採取多項應急準備，包括：全面加強宣傳教育工作、加強口岸防控措施、提升本地檢測能力、安排患者在無蚊環境接受治療、就確診個案進行流行病學調查及風險評估、加強病媒調查及滅蚊等。

中心的公共衞生化驗服務處具備充足的檢測能力。中心會為公立及私家醫院的基孔肯雅熱懷疑病例進行檢測。中心已聯同醫院管理局進一步提升本地檢測能力，確保本港一旦出現爆發，懷疑個案可盡快進行化驗，以達致早發現、早診斷。

食環署呼籲市民繼續提高警覺及攜手合作，及早於家居及其他環境採取防蚊及滅蚊措施；食環署亦建議市民和物業管理公司，應經常保持溝渠暢通及填平凹陷的地面，以防積水。