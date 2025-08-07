基孔肯雅熱/屈公病│港今年累計4宗個案！新界這區蚊患指數警戒級

【基孔肯雅熱 / 屈公病 / Chikungunya / 蚊患 / 登革熱】截至8月6日，本港今年累計錄得4宗基孔肯雅熱輸入個案，衞生署衞生防護中心提醒市民，不論在本地或外遊，應時刻注意環境衞生，以及採取防蚊和個人保護措施。

基孔肯雅熱可透過白紋伊蚊叮咬傳染人類，據食環署最新公布，6月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數為9.5%（註：7月整體指數尚未發布），屬二級水平，表示監察地區內白紋伊蚊分布頗為廣泛。在全港64個監察地區中，有45區屬二級或以上水平，當中新界有一區蚊患指數更達第三級的警戒水平，顯示區內白紋伊蚊分布廣泛，須加強防治工作。以下即看各區最新蚊患指數。



本港5至9月炎熱多雨，有利蚊子迅速繁殖。今年5、6月白紋伊蚊誘蚊器指數分別升至8.6%及9.5%，但仍低於2021至2024年對應月份的平均水平。

最新月份蚊患情況方面，在全港64個監察地區中，馬灣分區指數為24.4%，超過20%的警戒水平。另有44個分區白紋伊蚊誘蚊器指數介乎5%至少於20%，即第二級別，其中藍田及秀茂坪、元朗市中心、葵涌、啟德北、青衣北5個分區指數均達15%以上，即接近第三級別警戒水平。

7月蚊患地圖

（註：地圖標誌代表區域大概位置，並非誘蚊器實際位置）

白紋伊蚊密度指數（供參考）

近期基孔肯雅熱疫情在全球多地蔓延，世衞資料顯示，截至今年6月初，全球共錄得超過22萬宗個案，有約80宗死亡個案。錄得個案的地點包括內地、台灣、新加坡等港人旅遊熱點。

基孔肯雅熱症狀：發燒、關節痛可長達數月

衞生防護中心資料顯示，基孔肯雅熱的病徵與登革熱相似，包括發燒和關節痛，其他常見病徵包括肌肉疼痛、頭痛、惡心、疲倦和紅疹。大部份患者可以自行痊癒，但個別病人的關節痛或持續數月甚至數年。基孔肯雅熱的死亡率一般較登革熱為低。

基孔肯雅熱｜蚊咬傳染人類 無特定抗病毒藥物

基孔肯雅熱主要透過帶有基孔肯雅熱病毒的雌性伊蚊（包括白紋伊蚊）叮咬傳染人類，潛伏期2至12天不等，通常為3至8天。現時沒有特定的抗病毒藥物治療基孔肯雅熱，治療方法主要是紓緩症狀，包括使用退燒藥、止痛藥和補充體液。

基孔肯雅熱｜未有註冊疫苗 防蚊叮避感染

目前沒有預防基孔肯雅熱的疫苗在本港獲註冊，預防基孔肯雅熱的最佳方法是避免被蚊子叮咬，以及防止蚊子繁殖。

基孔肯雅熱｜預防被蚊子叮咬

1. 穿着寬鬆、淺色的長袖上衣及長褲。

2. 於外露的皮膚及衣服塗上含避蚊胺（DEET）成分的昆蟲驅避劑。孕婦及6個月或以上的兒童可以使用含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。一般情況下，孕婦使用避蚊胺濃度上限是30%，兒童則為10%

3. 採取其他關於戶外活動的預防措施：避免使用有香味的化妝品或護膚品，依照指示重複使用昆蟲驅避劑。如同時使用昆蟲驅避劑及防曬液，應先塗防曬液再塗上昆蟲驅避劑。