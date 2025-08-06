4男涉綁架搶劫六旬漢　載走事主途中爆胎　致電索贖金後便放人

六旬商人疑因捲入商業糾紛，在灣仔被推上客貨車，之後被人用牛肉刀指嚇，被打至流血及搶去銀包，其信用卡被人取走逾25萬元。其中一人更涉致電其妻要求120萬元贖金。警方事後拘捕4男疑與案件有關，他們否認綁架和搶劫兩罪，案件今（6日）在高等法院開審。開案陳詞透露，商人被擄走途中，客貨車曾爆胎，被告們要召另一車到場換車。另外雖然有被告曾致電向事主妻要求贖金，但不久後便把商人放行。



4名被告：胡烱豪(36歲)、莊梓峯(36歲)、蔡家寶(34歲)和歐陽俊雲(39歲)，被控一項綁架罪，指他們於2020年7月2至3日，在港連同他人，在違反男子梁金有的意願下，以武力或欺詐方式將他帶走或禁錮，意圖用以交換釋放他的贖金或利益。

第三被告蔡家寶。(朱棨新攝)

涉搶劫約25萬元

首3被告被控一項搶劫罪，指他們2020年7月2日，在港連同歐陽俊雲及其他人搶劫梁金有104,452元，及147,470元的據法權產，另劫去梁的4張銀行卡及一部流動電話。

事主在灣仔被人推上客貨車

控方案情指，事主和首被告、首被告胞弟有商業糾紛，首被告要求事主還款但不果。事主於2020年7月2日在灣仔駱克道街市外，被人推上一部客貨車。當時次被告坐在司機位，首被告坐在副駕位置。第四被告和另一位不知名人士亦在車上。

事主被打後被搶走銀包

首被告在車上叫事主還錢，之後有人以牛肉力指嚇及襲擊事主，事主被至流血，眼鏡也被打爛。眾人亦搶去事主的銀包，及銀包內的兩張信用卡。

客貨車途中爆胎要換車

該車駛至石澳鶴咀時，其輪胎爆裂。第三被告開另一架車到來，期間不知名男子離開。此外，眾人等待第三被告期間，首被告致電事主妻子，要求事主妻子把120萬元存入首被告的銀行戶口。

事主最終獲准離開

第三被告開車扺達，接走眾人。當車駛至大潭道，首被告下車。該車再駛至大角咀，第四被告再離開。其後，第二和第三被告收到指示，才讓事主離開。此外，涉案閉路電視片段拍到，首被告和第四告曾以事主的信用卡提款。

首被告認曾致電事主妻子

4名被告其後被捕，首被告在錄影會面承認曾向事主追收款項，亦因此致電事主妻子，但他否認涉案時身處現場。此外，次被告曾租用涉案客貨車，他亦曾在涉案時向一名叫「肥寶」的人士傳送訊息，稱：「點樣搵地方安置」。

第三被告稱後來才知挾持個阿伯

第三被告被捕後則指：「唔關我事㗎，係莊梓峯叫我幫手車人，後尾我先知，阿豪佢哋挾咗個阿伯。」至於第四被告，控方指警方在涉案客貨車檢獲水樽，在水樽驗出第四被告的指紋。

案件編號：HCCC269/2023