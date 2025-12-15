父為子配對尋伴　對象超齡、非港女須「禮金」　投訴後獲部份退款

交友文化轉變，婚姻配對公司及手機交友程式（App）成為不少單身人士尋覓伴侶途徑。然而，消費者委員會（消委會）今日（15日）表示，近期接獲多宗相關投訴，顯示部分服務存在貨不對辦、會員身份審核不足等問題。



有父親花費2,000元為兒子購買配對服務，尋找年齡相近對象，合約訂明會一直提供服務至兒子結婚為止，卻換來與承諾不符的「超齡」對象；亦有市民在使用交友App時，懷疑遇上要求索款的詐騙用戶。經消委會介入調停後，兩宗個案最終均獲退款解決。



在急速生活節奏中想擴闊社交圈子以覓真命天子，有人會選用交友配對服務。（Istock）

擲2,000元入會承諾服務至結婚為止 對象年齡貨不對辦

市民馬先生早前陪同兒子光顧A配對公司，並即場以現金支付約2,000元服務費。馬先生表示，職員當時口頭承諾會持續為其兒子安排年齡相近的女性會員見面，合約更訂明服務直至其子結婚為止。

消委會提醒慎選交友配對服務，認清兌現承諾能力。鎮。(資料圖片)

然而，在購買服務後的一年間，A公司雖安排了數次見面，但情況未如理想。除首位女士年齡相若外，其後安排的3位女士均遠超承諾的年齡層。馬先生認為配對結果與職員的口頭承諾嚴重不符，對服務大感不滿。

當馬先生向A公司反映問題後，對方竟建議擴展配對至非本地女士，但同時附帶條件，指若配對成功，其子或需準備數萬元作「禮金」。馬先生無法接受此方案，但A公司此後便再無聯絡跟進。馬先生感到求助無門，遂向消委會求助，期望A公司能履行承諾，安排年齡合適的本地女士見面。

消委會提醒慎選交友配對服務，認清兌現承諾能力。

A公司向消委會解釋，指期間一直有透過即時通訊軟件與馬先生的兒子溝通，並非完全沒有跟進。公司聲稱前後共推薦了6名女士，其子與其中3人有直接聯絡或見面。公司同時指出，馬先生對女會員的外貌亦有特定要求，增加了配對難度。

消委會調停獲退款$800

經消委會積極調停，A公司最終提出退款$800並終止服務的方案。考慮到公司已安排過3次見面，馬先生接納此方案，個案得以解決。

有消費者投訴指，婚姻配對公司及手機交友程式服務存在貨不對辦、會員身份審核不足等問題。(資料圖片)

交友App會員身份存疑 索款500元惹詐騙嫌疑

另一宗個案涉及手機交友程式。周先生於2024年10月支付378元，向C交友程式營運商購買了3個月的付費會員服務。在使用約一個月後，他仍未成功約見任何女會員。

一天，周先生突然收到一名陌生女會員訊息，邀請他轉用其他即時通訊軟件聊天。周先生同意後，發現對方使用的名字與交友App上的不符。該名女士隨後更直接表示，若要見面，周先生需先以銀行轉帳支付500元。

周先生當下立即拒絕，並對事件感到震驚。他嚴重質疑C交友程式對會員的身份把關不足，懷疑有用戶利用虛假資料註冊，意圖不軌，令服務的真實性及可靠性大打折扣。

由於認為會員質素直接影響使用體驗，周先生向C公司要求提早終止會籍並退回餘下費用。商戶起初引用「所有已繳費用不設退款」的條款拒絕。周先生在無法與商戶達成共識下，轉而向消委會求助。

不少男女選擇使用婚姻配對公司及手機交友程式（App）尋覓伴侶。(資料圖片)

C交友程式營運商雖未就其會員註冊及審核流程作出正面解釋，但在消委會的介入下，最終同意向周先生作出全額退款378元。周先生其後亦向消委會確認已收到款項，個案順利解決。

消委會提醒消費者在使用交友配對服務或應用程式時，留意以下事項：

- 實體店的配對服務一般都設有諮詢環節，消費者在購買服務前，除了要了解服務費用、期限外，亦應了解服務內容，例如推薦對象次數、約會次數、活動形式等，同時了解推薦標準，例如與商戶協定哪些要求屬必要條件，哪些要求屬於喜好但非必要等

- 消費者亦應仔細及冷靜考慮清楚商戶開出的承諾是否有能力兌現，抑或是不切實際及誇大的推銷手法

- 購買服務後應和商戶保持良好溝通，以安排約會或調整配對方向等

- 配對成功與否受多種因素影響，消費者及其家人應管理本身的期望，明白並非一定可以配對到完全符合期望的對象

- 不論是購買線下配對服務，還是線上交友程式，消費者都應在交易前仔細閱讀合約條款，不應盡信銷售職員的陳述，並在交易後保留收據和合約。如曾經與商戶溝通擇偶條件，亦可保留有關溝通紀錄，以作憑據

- 在購買交友程式付費會籍時，消費者應留意程式是否設有自動續訂的設定，如不打算繼續使用訂閱服務，須自行於應用程式商店取消訂閱，或適時向商戶提出終止服務要求，以免在不知情下被續期及收費。消費者應注意單純移除應用程式並不等同要求取消服務。

