消委會總幹事是誰？沈朝暉首度主持發佈會　稱會善用AI、開源節流

出任消委會總幹事逾12年的黃鳳嫺早前約滿離任，上月21日起接替其職務的沈朝暉今日（15日）首度主持消委會《選擇》月刊發佈會。她形容主持發佈會是新挑戰，因為以往較少接觸化學物質及數字，笑言期望新職務令她「記性會好啲」。



她提到上任後會制定新的策略計劃，包括善用人工智能加快工作效率、改革《選擇》月刊的宣傳方式、強化消委會在政策制定的影響力。她又指，港人北上消費風氣盛行，消委會未來會與內地消費組織展開更多合作，期望可更好保障本港消費者的權益。



上月21日履新的消委會總幹事沈朝暉今日（15日）首度主持《選擇》月刊發佈會。（夏家朗攝）

以往較少公布涉化學物質及數字資訊 盼新職令自己「記性好啲」

前職訓局副總幹事沈朝暉8月21日上任消委會總幹事一職，今日首度主持《選擇》月刊發布會，是她上任三周多以來首度會見傳媒。她在發佈會後接受傳媒提問表示，雖然過往的工作亦要接觸傳媒，但較少公布涉及產品的化學物質及數字等資訊，形容有挑戰性，又笑言期望新職務令她「記性會好啲」。

她又表示，自己本身亦渴望成為精明消費者，因此不會當總幹事一職只是一份工作，而是使命，又指自己過往在機管局及職訓局工作都曾參與電商項目，希望利用過往在公營機構工作的經驗，回饋社會。

沈朝暉又指，面對公共財政資源緊縮，她上任後會與團隊檢視現行消委會的運作及資源運用，更好善用資源，開源節流。她又指，未來會制訂策略計劃，包括善用人工智能，例如改革網上投訴調解平台，相信可縮短處理投訴的時間，加快員工的工作效率。不過，她強調消委會現時並無打算縮減人手，亦不存在硬性節流。

加強與內地的消費組織合作

她又指，未來消委會會採用更多元化、貼地的宣傳策略，讓市民更容易接收到《選擇》月刊的資訊。另外，有見港人養成北上購物的習慣，消委會未來會加強與內地的消費組織合作，加強保障港人權益。

暫沒有制定目標報告數目或KPI

沈朝暉又期望可以強化消委會在政策上的影響力，舉例消委會年初公布私營醫療機構收費清晰度報告後，獲當局跟進並採納建議，未來消委會將在這方面努力。不過，她指暫時沒有制定目標報告數目或績效指標（KPI），強調最重要是報告能幫助政府制定政策。

就政府計劃在今年內就預繳式消費冷靜期立法展開公眾諮詢，她指消委會會積極參與，並更新2018年曾進行的研究報告，再提交政府。

談到上任總幹事黃鳳嫺出任該職12年之久，被問到打算在這個崗位多長時間，沈朝暉稱對此沒有考慮，但提到其任期為兩年半，「起碼大家未來呢段時間應該都會見到我」。

另外，就早前國際熱氣球節事件，沈朝暉說，消委會截至昨日下午五時，共收到341宗投訴個案，涉款約34萬元，最高金額約10,000元。她又指，留意到有消費者表示未能聯絡主辦方處理退款，消委會將繼續跟進，與主辦方保持聯繫，確保能在11月初完成退款。