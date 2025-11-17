消委會學車｜駕駛課程套餐實習時數不達指引　補足鐘最貴要$2.6萬

【消委會／選擇月刊／學車／補鐘／駕駛學校／棍van】現時運輸署建議報考私家車或輕型貨車駕駛考試的人士，在路試前應累積30小時路面經驗。消委會發現本港11間駕駛學校提供的私家車及輕型貨車套餐課程，均未達建議時數，令學員往往需要加錢「補鐘」。以模擬情境計算「補鐘」後達至建議訓練時數的實際總收費，不同私家車課程之間的費用介乎1.5萬元至逾2.6萬元。



消委會發現，本港11間駕駛學校提供的私家車及輕型貨車套餐課程，均未達運輸署建議的駕駛學習時數。（資料圖片）

消委會今日發佈最新一期《選擇》月刊。該會在今年六月至十月，透過網上瀏覽及實地查詢方式，搜集本港11間駕駛學校提供的32個私家車及輕型貨車套餐課程的資料，發現各個基本套餐課程均未達運輸署建議的水平，即使駕駛實習時數最多的套餐總時數亦只得為27小時45分鐘；學員往往需要加錢「補鐘」。

11間駕駛學校中，10間均提供加鐘補課服務，收費由每堂315元至615元。消委會模擬學員如欲達至30小時訓練時數所需的總支出，私家車學生最低要付15,130元，最高則達26,638元。

駕駛實習時數最少的套餐，為鏗鏘駕駛學校的港島「15課特惠套餐」，為自動波私家車或棍波輕型貨車課程。單課程收費為5,100元，連同租車費、考試費、代辦「學牌」費等，則要8,488元。不過，課程只包含10小時訓練時數，以該課程每堂40分鐘、且要求每次需連上兩堂計，學員由報讀至應考前只有約7次路面實習機會。補鐘費每堂收費340元，即若學員要上滿30小時，要多付10,200元，總共學費達18,688元。

至於要「補足鐘」最貴的課程，為香港駕駛學院「優越智專I」課程，課程本身共有36小時學習時數，但僅當中22.5小時為駕駛訓練時數，連同租車等費用，要22,738元。計及補鐘費每45分鐘收費390元，「補足鐘」要26,638元。

另外，消委會發現，大部分駕駛學校用作招徠的套餐學費中，未有加上租車費及運輸署考試費、「學牌」費等支出，導致消費者未必能清楚掌握課程總收費，亦難以格價。

消委會提醒消費者選擇課程時，除了留意套餐收費外，亦應了解套餐課程所涵蓋的駕駛實習時數是否足夠，並查明加鐘安排及相關收費細節，以免開支失預算。為進一步提供收費透明度，消委會建議業界可考慮建立標準化的收費披露機制，在課程宣傳中加入駕駛實習時數作為主要參考之一，協助學員清晰掌握整體費用。