消委會座枱式水機｜$749小米與$6488飛利浦同分　樣本熱水溫差大

消費者委員會與機電工程署測試了8款座枱式水機，結果顯示全部樣本的加熱速度及安全表現均理想。所有樣本的熱水輸出時間均快，從少於1秒至2.5秒不等。其中飛利浦在具過濾功能的樣本中評分最高獲4.5分，但其三杯熱水之間的溫差高達10.3度，評分最低僅3.5分。報告顯示，售價最低、749元的小米Xiaomi (MJMY23-A) ，其整體評分與售價高達6,488元飛利浦 PHILIPS (ADD6922CG/97) 齊名



消委會測試市面上8個座枱式水機，4款具過濾功能，測試它們的首次輸出熱水的速度、熱水均勻度、加熱效率、容量吻合度、備用耗電量及使用方便程度。測試結果發現，其中飛利浦具過濾功能的冷熱水機，三杯熱水之間的溫差高達10.3度，獲最低分3.5分。

另外兩款的溫差亦超過5度，分別是家の逸具過濾功能的冷熱水機，溫差為5.5度，以及BRUNO不具過濾功能的熱水機，溫差為5.1度。消委會建議生產商在產品包裝及說明書中清楚列明水溫的量度方法，以便消費者做出明智選擇。

在加熱效率方面，測試顯示這8款樣本的效率介乎85.6%至91.9%，整體表現不錯。然而，部分樣本的水箱容量標示與實際容量存在差距，消費者在選購時應特別留意。

此外，測試中還發現，8款水機中有5款具備冷水功能，首次製冷時間均較後幾次長，平均時間介乎14.4分鐘至81.2分鐘不等。過濾功能方面，能有效去除水中的鉛和銅，但需定期更換濾芯，預算未來的維護成本。

消委會建議消費者在選擇座枱式水機時，應考慮水溫選擇和水箱容量，並定期進行清潔和保養，以確保產品性能及安全。對於需求更高的家庭，建議選擇具備有效過濾系統的型號。

飛利浦的代理商表示該型號採用新鮮即熱的加熱技術，為確保加熱安全並達到目標溫度，需一定的升溫時間至目標溫度。