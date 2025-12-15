消委會去角質潔面｜MUJI、BCL含可致癌物　Detclear超標兼太酸

消費者委員會測試25款去角質潔面產品，大部分產品的果酸和水楊酸含量符合內地規範。有3款產品的酸鹼值過低，可能會刺激皮膚，包括collagen by watsons的淨澈去角質潔面啫喱、Detclear「水果煥膚去角質啫喱」及ROSETTE的「果酸去角質維C凝膠-亮透型」。



Detclear、無印良品及BCL含二噁烷，其中Detclear「水果煥膚去角質啫喱」的含量雖符內地要求，但超過歐盟的安全建議水平。二噁烷被歸類為或可能令人類患癌物質，根據美國衞生與公眾服務部2012年報告，短時間接觸低濃度二噁烷氣霧可能會刺激眼睛和呼吸道。



消費者委員會測試25款去角質潔面產品，大部分產品的果酸和水楊酸含量符合內地規範，有3款產品的酸鹼值過低。（洪戩昊攝）

消委會測試市面上去角質產品，當中Detclear「水果煥膚去角質啫喱」的二噁烷含量雖符內地要求，但超過歐盟的安全建議水平。（洪戩昊攝）

消委會測試了25款去角質潔面產品樣本，主要購自個人護理用品店、百貨公司及美容用品專門店。測試中，19款產品標示含有果酸或水楊酸等化學去角質成分，而其中9款則添加了磨砂粒子。這些樣本的價格從29元到450元不等，以每毫升或克的價格計算，最便宜和最貴的差距超過28倍。

由於香港暫未制定相關法例來保障去角質潔面產品的化學安全，測試參考了歐盟及內地的相關標準。

3款「太酸」 或刺激皮膚或引發過敏反應

測試顯示，collagen by watsons的淨澈去角質潔面啫喱、Detclear 水果煥膚去角質啫喱及ROSETTE的果酸去角質維C凝膠-亮透型等3款產品的酸鹼值未符合內地規定，分別為2.6、2.7和2.6，低於應有的3.5，可能引發皮膚刺激或過敏反應。消委會呼籲消費者若使用後出現不適，應立即停用並諮詢醫生意見。

此外，約70%的樣本檢出香料致敏物質，而其中5款未依照歐盟規定標示產品中的相關成分。消委會建議，生產商應遵循國際最新法規，改善產品配方並清楚列出成分資料，以保障消費者健康。

collagen by watsons的淨澈去角質潔面啫喱酸鹼值未符合內地規定，分別為2.6，低於應有的3.5，可能引發皮膚刺激或過敏反應。（洪戩昊攝）

ROSETTE的「果酸去角質維C凝膠-亮透型」的酸鹼值未符合內地規定，僅2.6，低於應有的3.5，可能引發皮膚刺激或過敏反應。（洪戩昊攝）

三款驗出可致癌物二噁烷

在檢測二噁烷方面，無印良品的FACE SOAP-SCRUB、BCL的AHA by Cleansing Research 3in1 深層潔淨洗面膏及Detclear水果煥膚去角質啫喱3款產品檢出該物質，前兩者符合內地標準及歐盟SCCS建議水平，只有Detclear水果煥膚去角質啫喱超過了歐盟的建議限值，但符內地要求。

消委會強調，潔面產品一般與皮膚接觸時間短，因此吸收量有限，但仍鼓勵廠商改善生產流程，以減少二噁烷含量。

無印良品的「FACE SOAP-SCRUB」二噁烷含量符合內地標準及歐盟SCCS建議水平。（洪戩昊攝）

BCL的「AHA by Cleansing Research 3in1 深層潔淨洗面膏」的二噁烷含量符合內地標準及歐盟SCCS建議水平。（洪戩昊攝）

至於產品標籤方面，8款樣本未按要求詳細標示成分與有效期限。消費者提醒消費者，應在選擇和使用去角質潔面產品時，應先局部試用，尤其是對於皮膚敏感或有過敏病史的消費者，並遵循產品的使用建議與頻率，並在使用後儘快進行保濕和防曬護理。