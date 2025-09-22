消委會解構清潔泥膜風險：礦物泥膜中1成份或會導致過敏/中毒風險

【深層清潔面膜/泥膜】看似天然無害的成份原來暗藏風險？ 相信不少人都有使用深層清潔面膜的習慣。消費者委員會最新一期的選擇周刊中，實測了30款的泥膜，測試結果發現9成樣本含有重金屬物質，而這些成份更會為皮膚帶來不少健康風險，就讓我們一起了解更多！



清潔泥膜以礦物泥為主要成份，礦物泥雖然是天然成分，而重金屬有機會天然存在於不同礦物中，另外工業污染亦會令重金屬物質進入地下水等，透過岩石的化學風化作用形成，礦物在形成過程中或會吸收、吸附環境中的重金屬，特別是尤其是從富含長石的岩石，例如花崗岩中產生的礦物泥，重金屬如鉛、鍋、砷、汞和鉻可能會從母岩中釋放出來。

消委會解構清潔泥膜風險（freepik）

因應著礦物泥形成的源由，不同地區如德國、奧地利、中國內地和歐盟等，均對於化妝品中的非刻意添加的微量金屬雜質以及部分重金屬污染物有限制的建議上限。 雖然如此，但我們仍不能取決於礦物泥的來源，或單以礦物泥的種類作為分辨產品會否含有較高濃度的重金屬物質，只能依靠產品說明與測試以作判斷。

選購時要注意！不同重金屬對健康的風險

參考世界衞生組織、國際癌症研究機構和多項研究報告的資料，消委會綜合出部分重金屬物質對皮膚可能帶來的健康風險：

礦物泥膜中1成份或會導致過敏/中毒風險（freepik）

砷（arsenic）

作為被國際癌症研究機構（IARC）列為第一類致癌物質，砷是一種具有毒性的金屬元素，存在於自然環境中，包括土壤、水、空氣和某些食物。若然在長期及高濃度接觸的情況下，砷可以透過皮膚進入人體，尤其是無機砷（如砷酸鹽arsenate）更容易被皮膚吸收與累積，繼而引發慢性中毒、常見皮膚色素沉著、角化過度、疣狀增生，尤其在手掌和足底部位較為明顯，以及皮膚癌的風險，例如鱗狀細胞癌和基底細胞癌。

鎘（Cadmium）

鎘是一種高毒性的重金屬，主要透過食物、呼吸或職業暴露而進入人體。雖然皮膚吸收鎘的能力非常低，但若然皮膚有傷口或接觸高濃度鎘化合物，如鍋鹽、鍋氧化物等，仍可能進入體內並仍造成健康風險，例如皮膚炎、紅腫、搔癢以及脱皮等問題。

鉛（Lead）

鉛廣泛存在於工業製品和環境中，雖然主要透過食物和呼吸進入人體，因為正常皮膚具有屏障功能，能夠阻擋大部分鉛的滲透，但在使用含鉛化妝品或染髮劑，或長時間接觸高濃度鉛或皮膚有破損的情況下，鉛可能透過汗腺、皮脂腺等微小通道進入體內，從而引發鉛中毒，例如皮膚色素改變、皮膚炎、搔癢等症狀。

銻（Antimony）

銻是一種常見於工業製造過程中使用的重金屬，其化合物如氧化亞銻（Sb20s） 被廣泛用於阻燃劑、塑膠、陶瓷等產品中。雖然銻的毒性不算高，但經皮膚接觸銻仍可能造成健康風險，尤其在工作時接觸高濃度的銻或使用含有銻或其化合物的產品，銻及其化合物具有原發性刺激性和過敏反應，例如引起皮膚炎、紅疹、搔癢、潰瘍等症狀。