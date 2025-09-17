消委會解構泥膜5大常見礦物泥：綠泥岩油肌、敏感肌可用高嶺土

【深層清潔面膜/泥狀清潔面膜】想入手清潔面膜的話，最方便當然是選擇泥狀清潔面膜，既可以解放雙手，提供清潔、去角質與淨化毛孔等功效，同時能夠滋養肌膚。消費者委員會最新一期的選擇周刊中，實測了不同種類的泥膜，當中就對泥膜5大常見成份分析，大家不妨參考一下！



市面上的泥膜普遍含有一種或多種礦物泥（又稱天然黏土）及其他成分，而原來每種礦物泥的特性和功效都不盡相同，常見的礦物泥種類有膨潤士（bentonite）、高嶺土（kaolin） 、法國綠泥（French green clay 或 ilite）、拉索泥（Rhassoul clay 或 Ghassoul clay）以及死海泥（Dead Sea mud）。

消委會解構泥膜5大常見礦物泥成份！（freepik）

泥膜成份解構 ｜膨潤士（bentonite）

膨潤士（bentonite），主要由火山灰所形成，常見為灰或米色，當中含有豐富的鈣、鐵與鎂等礦物成分。 膨潤士（bentonite）能夠吸收多餘油脂並清除毛孔堵塞，十分適合油肌與容易有暗瘡的皮膚使用。

泥膜成份解構 ｜ 高嶺土（kaolin）

高嶺土（kaolin） 主要由鋁含量高的火成岩因風化作用下而成，當中含有豐富的鋁和鐵，顏色會依礦物成分比例而影響，普遍呈白色、粉紅色或紅色。因為高嶺土（kaolin）能夠溫和去角質、輕柔清潔並促進血液循環，那怕敏感與乾肌使用亦可以！

泥膜成份解構 ｜ 法國綠泥（French green clay 或 ilite）

作為最多人選擇的法國綠泥，因其吸附雜質與去角質的功效聞名。綠泥來自法國南部的採石場，主要礦物成分為鉀、鋁和鐵，普遍呈綠色，十分合適油肌與易長暗瘡的肌膚。

深層清潔面膜成份＋功效全解析！（freepik）

泥膜成份解構 ｜ 拉索泥（Rhassoul clay 或 Ghassoul clay）

主要來自摩洛哥阿特拉斯山脈的拉索泥（Rhassoul clay 或 Ghassoul clay）， 鈣、鐵、鎂和鉀為主要礦物成分，主要呈紅棕色。它不單可以清潔肌膚，更可以令膚質柔嫩、提升彈性並減少皮膚乾燥情況，基本上不挑所有膚質使用！

泥膜成份解構 ｜ 死海泥（Dead Sea mud）

雖然死海泥並非礦物泥，但兩者用途相似，亦是不少泥狀清潔面膜的主要成份。死海泥當中蘊含豐富的礦物質，包括鎂、鈣、鉀、硫磺、溴化物等，主要呈深灰或黑色，能夠幫助皮膚排毒並淨化毛孔、改善膚色、減少暗瘡與炎症以及促進血液循環，十分適合易長暗瘡與熟齡肌使用。