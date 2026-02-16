寶可夢Pokemon卡1.3億破紀錄成交｜直擊Logan Paul比卡超插畫拍賣
寶可夢Pokemon卡拍賣歷史新高，直擊Logan Paul比卡超插畫師1.3億成交｜全球收藏界今日共同見證了歷史性的巔峰時刻，極罕寶可夢藏卡盛事於美國新澤西州Goldin總部結標。今次的主角無疑是全球知名網紅 Logan Paul 所持有的「比卡超插畫師（Pikachu Illustrator）」PSA 10 藏卡。這張被譽為「Pokemon TCG聖杯」的瑰寶，最終以超過 1649 萬美元（約 1.3億港元連佣金）的天價成交。記者受邀參與今次拍賣盛會，立刻為大家作直擊報導。
極罕 1999 年首版卡盒現場開箱：噴火龍與傳奇卡的誕生
在重頭戲拍賣結標前，現場進行了另一場令全球藏家屏息的活動——「1999 年寶可夢首版基礎擴充包（1st Edition Base Set）」的現場開箱（爆卡）環節。這盒被譽為「收藏界神物」的卡盒共有 36 包卡包，早前已在 Goldin 平台以總計 138.7 萬美元（約 1,080 萬港元）分拆拍賣。Logan Paul 在直播中親手拆封這些平均單包成交價約4萬美元的卡包，卡迷們於直播時見證結果。
開箱過程中，多張足以改寫市場紀錄的稀有卡牌相繼現身。當中最引人注目的莫過於極罕見的首版「超夢（mewtwo）」閃卡，全場報以熱烈歡呼，若其後續獲 PSA 評為 10 分，單張價值有望突破七位數美元。此外，還有「妙蛙花（Venusaur）」等經典稀有卡亦被逐一抽出，令全場人及網上TCG卡迷轟動。
而全場最高潮的位置，當然是期待這一張「比卡超插畫師（Pikachu Illustrator）」最後可以去到什麼價錢。經過97次落標後，最後以1649萬美元成交（連佣金），亦即是以1.32億港元天價成交。
為什麼比卡超插畫師卡能成為價值千萬美元的投資資產？
另外，親臨現場見證結標迷策略（MemeStrategy）行政總裁陳展程（Ray Chan）認為這次成交是一次「歷史性的時刻」。他指出，這張藏卡在尚未結標前，其競投價已打破了由 Logan Paul 本人保持的舊紀錄，這反映出高端藏卡市場價值正處於爆發性成長。Ray分析指，TCG 市場之所以能從「小眾玩意」演變成千萬美元級別收藏級資產，核心在於 IP 的全球影響力與專業化評級制度。他強調，寶可夢（Pokémon）作為全球知名的 IP，其受眾廣泛程度遠超傳統古董或名畫，無論是否核心收藏家，都能輕易辨識其價值。此外，隨著第三方評級機構（如 PSA）的介入，收藏卡交易變得專業化與透明化，買家能依據明確的分數標準進行國際化交易，這與傳統古董需要極深門檻的專業知識有顯著分別 。
Logan Paul 世紀拍賣對 TCG 市場的長遠趨勢有何啟示？
對於市場關注今次億元港紙元成交是否已達「天花板」，Ray持樂觀態度，甚至認為長遠而言，目前仍處於「低潮期」。他解釋道當一項興趣從個人愛好升華至被大眾認可的文化資產時，會吸引更多資本放膽參與。特別是網絡媒體的推波助瀾，令收藏卡資訊傳播速度極快，形成了一個結合「遊戲、社群、投資」三大元素的強大商業要素。
Ray更特別提到，今年適逢Pokemon 30 週年，官方不單會有更多投入強力營銷，加上全球對復古文化潮流的重視，令市場勢頭不可擋 。他預期即使市場可能出現短暫的冷靜期，但參考運動卡長達百年的歷史，具備高品質與稀缺性的收藏卡，相信仍能經受時間考驗。
迷策略如何透過 RWA 技術與專業化保管推動亞洲收藏文化？
作為首支參與此世界級活動的香港團隊，迷策略的出現標誌著亞洲資本在全球藏卡市場的崛起。Ray透露，迷策略已將收藏卡提升至集團的重要戰略地位，不僅收購了專業品牌 Grade10，更每年在香港舉辦大型收藏卡展，最近一次兩日展覽已吸引逾兩萬人次入場，反映亞洲市場熱潮正盛。