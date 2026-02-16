寶可夢Pokemon卡1.3億破紀錄成交｜直擊Logan Paul比卡超插畫拍賣

寶可夢Pokemon卡拍賣歷史新高，直擊Logan Paul比卡超插畫師1.3億成交｜全球收藏界今日共同見證了歷史性的巔峰時刻，極罕寶可夢藏卡盛事於美國新澤西州Goldin總部結標。今次的主角無疑是全球知名網紅 Logan Paul 所持有的「比卡超插畫師（Pikachu Illustrator）」PSA 10 藏卡。這張被譽為「Pokemon TCG聖杯」的瑰寶，最終以超過 1649 萬美元（約 1.3億港元連佣金）的天價成交。記者受邀參與今次拍賣盛會，立刻為大家作直擊報導。



這張被譽為「Pokemon TCG聖杯」的比卡超插畫師，最終以超過 1,612 萬美元（約 1.3億港元連佣金）的天價成交

極罕 1999 年首版卡盒現場開箱：噴火龍與傳奇卡的誕生

在重頭戲拍賣結標前，現場進行了另一場令全球藏家屏息的活動——「1999 年寶可夢首版基礎擴充包（1st Edition Base Set）」的現場開箱（爆卡）環節。這盒被譽為「收藏界神物」的卡盒共有 36 包卡包，早前已在 Goldin 平台以總計 138.7 萬美元（約 1,080 萬港元）分拆拍賣。Logan Paul 在直播中親手拆封這些平均單包成交價約4萬美元的卡包，卡迷們於直播時見證結果。

現場Logan Paul與一眾現場嘉賓一同爆卡開箱極珍貴的Pokemon 1999年 1st Edition版本。

身為嘉賓之一的馮德倫，與Logan Paul一同爆卡。

開箱過程中，多張足以改寫市場紀錄的稀有卡牌相繼現身。當中最引人注目的莫過於極罕見的首版「超夢（mewtwo）」閃卡，全場報以熱烈歡呼，若其後續獲 PSA 評為 10 分，單張價值有望突破七位數美元。此外，還有「妙蛙花（Venusaur）」等經典稀有卡亦被逐一抽出，令全場人及網上TCG卡迷轟動。

Logan Paul對今次的拍賣非常有信心打破歷年最高Trading Card拍賣紀錄。

而全場最高潮的位置，當然是期待這一張「比卡超插畫師（Pikachu Illustrator）」最後可以去到什麼價錢。經過97次落標後，最後以1649萬美元成交（連佣金），亦即是以1.32億港元天價成交。

比預期成交價高出一倍，可見Pokemon TCG的市場仍然非常活躍熾熱。

為什麼比卡超插畫師卡能成為價值千萬美元的投資資產？

另外，親臨現場見證結標迷策略（MemeStrategy）行政總裁陳展程（Ray Chan）認為這次成交是一次「歷史性的時刻」。他指出，這張藏卡在尚未結標前，其競投價已打破了由 Logan Paul 本人保持的舊紀錄，這反映出高端藏卡市場價值正處於爆發性成長。Ray分析指，TCG 市場之所以能從「小眾玩意」演變成千萬美元級別收藏級資產，核心在於 IP 的全球影響力與專業化評級制度。他強調，寶可夢（Pokémon）作為全球知名的 IP，其受眾廣泛程度遠超傳統古董或名畫，無論是否核心收藏家，都能輕易辨識其價值。此外，隨著第三方評級機構（如 PSA）的介入，收藏卡交易變得專業化與透明化，買家能依據明確的分數標準進行國際化交易，這與傳統古董需要極深門檻的專業知識有顯著分別 。

最後這一張「比卡超插畫師（Pikachu Illustrator）」以1649萬美元成交，更打破了最高價Trading Card成交的健力士世界紀錄。

Logan Paul 世紀拍賣對 TCG 市場的長遠趨勢有何啟示？

對於市場關注今次億元港紙元成交是否已達「天花板」，Ray持樂觀態度，甚至認為長遠而言，目前仍處於「低潮期」。他解釋道當一項興趣從個人愛好升華至被大眾認可的文化資產時，會吸引更多資本放膽參與。特別是網絡媒體的推波助瀾，令收藏卡資訊傳播速度極快，形成了一個結合「遊戲、社群、投資」三大元素的強大商業要素。

身為Memestrategy的掌舵人Ray Chan，對於今次比卡超插畫師卡以天價拍賣售出，對TCG熱潮有十足信心。

Ray更特別提到，今年適逢Pokemon 30 週年，官方不單會有更多投入強力營銷，加上全球對復古文化潮流的重視，令市場勢頭不可擋 。他預期即使市場可能出現短暫的冷靜期，但參考運動卡長達百年的歷史，具備高品質與稀缺性的收藏卡，相信仍能經受時間考驗。

Ken Goldin

迷策略如何透過 RWA 技術與專業化保管推動亞洲收藏文化？

作為首支參與此世界級活動的香港團隊，迷策略的出現標誌著亞洲資本在全球藏卡市場的崛起。Ray透露，迷策略已將收藏卡提升至集團的重要戰略地位，不僅收購了專業品牌 Grade10，更每年在香港舉辦大型收藏卡展，最近一次兩日展覽已吸引逾兩萬人次入場，反映亞洲市場熱潮正盛。