史上最貴比卡超卡破紀錄1.3億成交　Logan Paul炒卡5年勁賺8千萬

由國際拍賣平台 Goldin 與頂級知名網紅兼資深收藏家 Logan Paul 共同舉辦的《寵物小精靈》卡牌盛事，今天（16/2）香港時間早上於美國舉行，近年踩入潮玩界的馮德倫（Stephen）獲邀到現場見證全球最貴的《寵物小精靈》卡牌拍賣，Logan Paul手上一張「比卡超插畫家（Pikachu Illustrator）」PSA 10評級藏卡，以破世界紀錄超過 1649 萬美元（約 1.3億港元連佣金）的天價成交！



馮德倫和Logan Paul交流心得。（大會圖片）

馮德倫與Logan Paul合照

今天Stephen將與Logan Paul的合照上載到網絡平台，並興奮留言：「 Incredible auction breaking all records. Congrats！Logan Paul、Ken Goldin！Thank you grade 10 HK for the invitation.」 他跟Logan惺惺相惜，Logan說：「我覺得Bucket Man 會成功的… 角色非常可愛。」

Stephen懷著好奇的心態出席今次爆卡活動，他說：「今次來參與這個爆卡是因為收到Grade 10 （集換式卡牌遊戲平台）的邀請，我從來沒有到過這種活動，所以非常好奇。我很喜歡看Netflix 的King Of Collectibles《神級收藏家》， 所以也很期待和Ken Goldin （節目主角）食飯交流。」

馮德倫和Logan Paul。（大會圖片）

近年Stephen踩入潮玩界，推出動漫IP「Bucket Man」，更有一連串搞作，繼找來全平台粉絲達2.59億、全球第二大網紅「無語哥」Khaby Lame幫手宣傳，今天他又跟Logan Paul碰面，Stephen說：「我覺得Logan Paul是一個非常有生意頭腦和懂運用宣傳手法，加上自己嘅號召力去聚焦喺佢要推嘅產品上邊。今次嚟除咗體驗之外，另一個主要原因就係去推廣我自己嘅Bucket Man 動漫IP，我知道Logan Paul 對動漫都非常有興趣，所以希望可以同佢有更加深入交流，希望將來可以有深度合作。 Bucket Man 除了和其他品牌collab，還將會有自己嘅Collectibles產品，所以也希望透過這個機會同Goldin這個大機構多多交流。」

9gag個CEO陳展程（Ray Chan）喎。（大會圖片）

Logan Paul「炒」卡5年勁賺8千萬

根據《香港01》記者分析，Logan Paul約於2021年透過私人交易，從一位收藏家中以127.5 萬美元入手Pikachu Illustrator PSA 9的卡牌。之後，他打探到杜拜有一位神祕收藏家有一張同款PSA 10卡牌，所以他又用手上PSA 9的Pikachu Illustrator卡加上400萬美元現金換取同款PSA 10的Pikachu Illustrator卡，即他在此次拍賣會上拍賣出的$1,649萬美元的PSA10Pikachu Illustrator卡成本為527.5萬美元，即持約5年勁賺8,747萬港元！扣除拍賣手續費，保守估計Logan Paul可「落袋」的也有6,200萬港元以上。