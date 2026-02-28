Pokemon 30週年｜公佈《寶可夢 風／波》　第十代御三家壓軸登場

隨著寶可夢系列迎來輝煌的 30 週年，The Pokémon Company 於今日（2月27日）舉行的「Pokémon Presents 2026.2.27」直播活動中，在萬眾期待下壓軸宣佈了系列第十代續作—《寶可夢 風》（Pokémon Wind）與《寶可夢 波》（Pokémon Wave）。這部紀念性作品預計將於 2027 年在全球同步發售，並正式確認登陸次世代平台 Nintendo Switch 2。隨著首支預告片的發布，全新地區的風貌以及新一代御三家的模樣亦隨之曝光，為系列開啟了全新的篇章。



探索海洋與火山的秘境

從官方釋出的首部宣傳影片中可以觀察到，本次《寶可夢 風／波》的地點主題展現了極為濃厚的海洋風情，湛藍的海域與島嶼景觀預示著玩家將展開一場充滿水上元素的冒險。然而，冒險的舞台並不限於大海，影片中亦赫然出現了壯麗的火山地區。這種水火交融的地形設定，暗示了本作的地圖元素將會非常豐富多樣，從潮濕的海岸線到炙熱的岩漿地帶，玩家將體驗到環境落差極大的生態系統。

在生態表現方面，影片中出現了不少讓老玩家倍感親切的面孔，包括展現熱帶氣息的熱帶龍、棲息於高溫環境的熔岩蟲，以及常於水邊出沒的大鉗蟹和長翅鷗等。更令支持者驚喜的是，預告片中出現了擁有多種不同樣貌的皮卡丘。這並非單純的造型變換，或許這些具備特殊樣貌的皮卡丘將在劇情推進中扮演關鍵角色，甚至可能與本作的核心機制密切相關。

第十代御三家壓軸登場

每一代新作最受矚目的焦點，莫過於陪伴玩家踏出冒險第一步的「御三家」寶可夢。在本次直播中，第十代的初始夥伴終於揭開了神秘面紗。草屬性的「葉眉鳥」，火屬性的「博姆耿」，以及水屬性的「妙澪兒」。

目前官方僅公開了這三隻初始寶可夢的基础形態，至於玩家們最為關心的一階進化及二階進化的姿態，目前仍處於保密狀態。按照慣例，進化後的造型往往會大幅影響玩家的最終選擇，因此這部分的資訊留待日後公佈，無疑為新作增添了更多討論空間與神秘感。