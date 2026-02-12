抑鬱夫槌襲分居妻至頭骨外露　邊打邊說：啲女唔理我　認罪候判

玻璃店東主以整理家居為名，叫分居多年的妻子回家幫忙，惟妻子到步，他卻以有「驚喜」為由，推妻入後樓梯，向妻稱：「啲女唔理我。」然後拿出鐵錘襲擊妻子頭部至頭骨外露，保安到場見狀，也曾下樓取垃圾桶蓋作保護，東主並曾拿鎅刀割頸，最後被警員制服。東主今(12日)在高等法院承認1項有意圖而傷人罪，求情稱他案發時患有抑鬱症。法官押後至3月25日判刑，待索取丈夫的心理報告和妻子的創傷報告。



被告黃沛添，69歲，玻璃店東主，承認2024年7月6日在鰂魚涌康山花園第7座19樓的後樓梯，非法及惡意傷害一名常姓女子(案發時65歲)。

被告黃沛添在高等法院認傷人罪。(黃浩謙攝)

案發於康山花園第七座。

案發於康山花園第七座。

事主廿年前已搬走但無離婚

案情指，被告和事主於1988年結婚，但自2004、2005年起，兩人的關係已變差，事主因此搬出他們的康山花園住所，和兩名女兒同住，但未有和被告離婚。

以整理住所為由叫事主幫忙

於2024年5月，被告致電事主，指打算整理住所，以準備日後裝修，並請求事主幫忙。事主答允，案發日早上10時，她與一名外傭到康山花園。惟兩人到電梯大堂時，被告稱有些東西給事主，叫外傭在大堂等候。被告便與妻乘搭升降機，被告並解釋有驚喜給事主，因此叫外傭留在大堂。

被告一邊施襲一邊指啲女唔理我

被告離開升降機後，把事主推到後樓梯，並從攜帶的環保袋取出槌，然後用槌子打事主的頭，事主用手擋格，又大聲求救。被告一邊施襲，一邊喊：「啲女唔理我。」

保安見狀後曾拿垃圾桶蓋作保護

有鄰居聽到事主求救，查看時見被告施襲，即報警和通知保安。保安扺達時，被告仍未停手，頭破血流的事主則坐在地下。保安見狀，到另一層拿取垃圾桶蓋，以保護自己。他折返時，被告用鎅刀鎅頸，警員此時到達制服被告。

事主頭骨外露但無骨折

事主被送至東區醫院救治，她的頭頂和額頭多處裂傷，頭骨外露。她多隻手指亦有裂傷和瘀傷。檢查發現，事主的頭部沒有骨折。醫生替她的傷口縫針，她同月9日出院，

被告被診斷患有抑鬱

被告亦被送院，其後轉送精神科病房，醫生診斷他患有抑鬱。而根據去年2月的報告，被告的精神狀況穩定，已沒有抑鬱的症狀。

求情稱已與事主離婚

辯方求情指，被告現已和事主離婚，他涉案時和事主、女兒關係差，因此出現抑鬱，最終一時衝動犯案。惟法官潘兆童指被告帶事主到後樓梯，並準備槌子，質疑他是有預謀施襲。

案件編號：HCCC324/2025

