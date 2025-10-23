八旬前工程師覺妻受虐　包括食物被放髮碎　刀傷安老院職員囚16月

有大專學歷的八旬前工程師，疑安老院職員對待其患阿兹海默症的妻子時，粗暴對待並虐待其妻，包括倒糖水落其妻身，把頭髮碎放入其妻食物等。老翁涉為妻報復，用刀砍傷職員，事後自行報警求被捕。他今（23日）在區域法院認有意圖傷人罪，並希望能早日與妻團聚。暫委法官鍾明新判刑時稱，接納被告愛妻深切而犯案，斥被告用私刑不可取，亦有預謀犯案，但手法業餘，武器只是工藝品，並不鋒利，但仍具殺傷力，考慮被告年邁等因素，判他入獄16個月。



被告馮裕東（81歲，退休人士）被控1項有意圖而傷人罪，指他於2024年7月15日，在薄扶林沙灣徑1號耆康會何善衡夫人敬老院403室外，意圖使李六妹身體受嚴重傷害，而非法及惡意導致該李六妹身體受嚴重傷害。

被告馮裕東在區域法院蓄意傷人罪，判囚16個月。（江麗盈攝）

妻病情加重回流香港

暫委法官鍾明新引述辯方求情指，被告現年83歲，沒有案底。他在上海出生，大專學歷，1962年移民來港，曾任工程師及開設貿易公司，其後再移民加拿大，因妻子的病情加重，故於2017年回流香港，在家傭的協助下照顧妻子，惟其後妻子因跌倒病情惡化，須住在老人院，但被告堅持每天探望，亦會為妻子按摩，已意識到動用私刑是錯誤的，望可早日與愛妻團聚。

自行報警要求被捕

鍾官續指，被告親友所撰寫的求情信亦指，被告性情溫和有禮，一生奉公守法。案發後被告自行報警，要求被捕。雖然被告動用私刑的方法不可取，亦是有預謀犯案，但手法業餘，涉案武器亦只是工藝品，並不鋒利。

官斥被告用不當手段解決問題

鍾官判刑時指出，同意被告所用的刀雖然不鋒利，但仍具殺傷力，可對他人造死嚴重傷害，後果可以十分嚴重。被告兩度揮刀，動機是用不當手段解決問題，但接納被告是因愛妻深切而犯案。在考慮被告年邁、健康狀況及認罪減刑等因素後，判其16個月監禁。

被告每天探望妻子少與事主溝通

案情指，受害事主李六妹為安老院的職員，負責照顧被告的妻子及其他同房長者。據事主所述，被告的妻子患有阿兹海默症，須臥床及無法自理，被告每天午膳時間都會到安老院探望妻子。事主和被告很少溝通，二人沒有結怨。

曾投訴護理員照顧方式不理想

在2024年6月起，被告妻子的病情惡化，需要以針筒注射營養液。被告曾投訴護理員照顧妻子的方式不理想。案發當日，事主如常餵被告妻子進食，其後把餐具拿去清洗時，見到被告正在房門外翻找背囊。

行兇後不發一言往洗刀

當事主走過被告身旁幾步時，突然有感右肩及後腦劇痛，轉身發現被告以一把20-30厘米長的菜刀施襲，於是大聲呼救，其後被告再揮動菜刀斬向事主，其他職員隨上前阻止。被告一言不發，把菜刀拿到洗手間清洗後，便把刀交給另一在場人士。警方到場後，在被告的背囊中發現了張便條，寫下對事主的控訴。

被捕作多項指控指妻多番被虐

被告在警誡下稱，該便條是用來警告安老院管理層正視長者被 粗暴對待的問題。他曾投訴安老院職員虐待妻子，惟在投訴後情況加重，職員甚至在他面前虐待，如將糖水倒在其妻身上、用力將妻子扔上輪椅、粗暴地餵食，以及把頭髮碎放入食物中餵食，令妻子幾天無法進食。

洗刀因覺事主的血有毒

被告擔憂妻子會因此死去，覺得事主透過虐待來謀害妻子。他曾經向社工求助及寄出道歉信，但沒有收到安老院的回應，因此感到無助及孤獨，故計劃施襲以幫妻子復仇。在施襲後，他因為覺得事主的血有毒，故把刀拿到廁所清洗，其後自行報警。

事主多處裂傷翌日出院

事主的醫療報告指出，其左邊頭頂、右耳廓、中背及右上背均有裂傷，分別0.5厘米至5厘米不等，接受治療後於翌日出院。

案件編號：DCCC1524/2024