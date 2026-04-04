今日新聞8分鐘｜電單車闖大帽山拍片狂飆 ｜黃雨下夫婦大刀屻迷路

單車少年載客衝紅燈放「廁紙風箏」 警斥違法罔顧道路安全

上月網上流傳一段踩單車載人的「廁紙風箏」影片，可見兩名青少年騎乘一輛單車途經葵涌邨附近馬路時，後座之人手持大卷廁紙，不斷拉出讓廁紙隨風飄揚，單車拖出長長「廁紙尾」，有如在放風箏；單車行駛時更曾衝紅燈，網民斥相關行為危險。

油麻地夾公仔舖 賊人4分鐘撬兌幣機偷錢 警緝在逃3男子

今日（4日）早上7時48分，油麻地油旺里一間夾公仔舖遇竊，負責人報案稱舖內的兌幣機被人撬開，內裡約750元現金被偷去。警方接報到場調查，人員翻查閉路電視，證實3名賊人於凌晨4時半左右進入作案，用剪鉗撬爛鎖頭。

警搗非法賭博推廣集團拘6男 半年吸520客涉$1.8億賭注賺$520萬佣

警方於周一（3月30日）在長沙灣一工廈展開代號「猛進」行動，搗破一個由黑社會操控的網上非法賭博推廣營運中心。犯罪集團自去年10月起開始營運，至今已吸納至少520名賭客參與外圍足球、 賽馬、百家樂等賭博，牽涉賭款逾1.88億元，集團成員則藉介紹賭客，獲得共約520萬元佣金。

該集團會在社交平台展示大量奢侈品，例如名車等，或張貼疑經修改的馬會投注紀錄，吸引賭客；亦會以漁翁撒網方式隨機將市民加入通訊群組。行動中，警方拘捕6名男子，涉嫌干犯「推廣或便利收受賭注」罪，部分人有黑社會背景。2026年世界盃將至，警方呼籲市民切勿參與任何非法賭博。

黃雨警告下夫婦行大刀屻迷路 消防救護登山救下

黃色暴雨警告下有行山人士在大刀屻迷路。天文台於今日（4日）上午11時懸掛黃色暴雨警告，至11時47分，警方接獲一名女子報案，指她偕七旬丈夫在大刀屻行山，其間因為太大雨，進退為難，其後更告迷路。

南亞漢疑違規駕電單車闖大帽山郊野公園 拍片放上網惹眾怒

有自稱來自巴基斯坦的旅遊Vlogger，近日疑駕駛電單車進入大帽山郊野公園，並拍低影片上載到社交平台，惹網民斥責他違法。片中顯示，該名Vlogger駕駛掛有香港車牌的電單車，駛經山上一間廢屋外的泥地，隨後進入一條狹窄多彎的小徑顛簸前行，狀甚驚險；部分畫面亦顯示他駕電單車，抵達大帽山郊遊地點4號場。部分影片是從後方拍攝，顯示有其他人與他同行及掌鏡。

有網民在影片下留言詢問拍攝地點，該Vlogger回應稱是大帽山；亦有人留言提醒，在香港的山徑駕電單車屬違法，可被判處罰款及監禁。至昨日（3日）再有網民將影片截圖上載到Threads，引起更多網民一面倒撻伐，指出可能涉及危險駕駛及違法郊野公園規則。漁農自然護理署回覆《香港01》查詢表示，十分關注事件，已派員巡查有關地點及會加強巡邏，如發現違規活動，會根據採取適當執法行動。

19歲男大鬧灣仔海濱偷坐鴨仔船出海 被撳地後又狂奔 終獲警放行

灣仔海濱今日（4月3日）發生偷「鴨仔船」鬧劇。傍晚約5時38分，警方接獲「水上運動及康樂主題區」職員報案，指一名男子偷坐一艘「鴨仔船」出海；職員見狀及時駕船將男子帶回岸邊。

據目擊者向《香港01》透露，涉事男子一度報稱要跳海；警員趕抵將其帶回岸上時，他又激烈掙扎，被撳於地上制服；警員查問期間，他又突然「攞背囊」拔足狂奔，警員慌忙追上將其截獲。經一輪交涉，據悉主題區不作追究；擾亂約一小時後，男子最後亦獲放行。據悉，男子操普通話，持有本地身份證，精神有異。

澳洲現「血紅天空」宛如末日景象 天氣專家：與熱帶氣旋接近有關

澳洲西海岸近日出現一片血紅天空的景象，相關影片在網路上引發熱議。畫面中，天空被大範圍染成深紅色，部分區域則籠罩著橘紅光線，整體視覺效果宛如電影中的末日場景，也讓不少網友看後直呼震撼。

西九咖啡節人頭湧湧 日本展商大賣世一咖啡師手沖咖啡最貴售$250

「Coffee Hong Kong @WestK」西九咖啡節今日（4月3日）起，一連四日在西九文化區藝術公園大草坪舉行，適逢復活節長假期的第一日，下午大批市民前來參與，會場人頭湧湧。有來自日本的展商，出售世界咖啡沖煮大賽冠軍的手沖咖啡，最受歡迎一款巴拿馬咖啡，一杯150毫升，索價250元，仍有眾多捧場客，在開場4小時已售出數百杯。該攤位職員認為，港人出手闊綽，期望生意額較去年上升。惟天文台天氣預測，未來數天或會有雨，有本地展商指，受天氣欠佳影響，人流較去年少。