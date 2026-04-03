西九咖啡節人頭湧湧　日本展商大賣世一咖啡師手沖咖啡最貴售$250

「Coffee Hong Kong @WestK」西九咖啡節今日（4月3日）起，一連四日在西九文化區藝術公園大草坪舉行，適逢復活節長假期的第一日，下午大批市民前來參與，會場人頭湧湧。有來自日本的展商，出售世界咖啡沖煮大賽冠軍的手沖咖啡，最受歡迎一款巴拿馬咖啡，一杯150毫升，索價250元，仍有眾多捧場客，在開場4小時已售出數百杯。該攤位職員認為，港人出手闊綽，期望生意額較去年上升。惟天文台天氣預測，未來數天或會有雨，有本地展商指，受天氣欠佳影響，人流較去年少。



「Coffee Hong Kong @WestK」舉辦首日，吸引大批市民前來參與，其中日本展區最受歡迎。（夏家朗攝）

日本展商PHILOCOFFEA出售世界咖啡沖煮大賽冠軍粕谷哲的手沖咖啡。（夏家朗攝）

日本展商PHILOCOFFEA出售世界咖啡沖煮大賽冠軍粕谷哲的手沖咖啡。（夏家朗攝）

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世一日籍咖啡師手沖咖啡受歡迎

「Coffee Hong Kong @WestK」西九咖啡節今日（4月3日）起，一連四日在西九文化區藝術公園大草坪舉行，下午場內人頭湧湧，多個咖啡攤檔都有不少人排隊。其中第二年參展的日本展商PHILOCOFFEA的攤位，出售世界咖啡沖煮大賽冠軍、日籍咖啡師粕谷哲的手沖咖啡，吸引大批咖啡迷排隊等候光顧。該店員工透露，去年有顧客為一嘗其咖啡，排隊等候約3小時。

另一職員何小姐指，該店最熱賣的咖啡是產地來自馬拿馬的PANAMA ESMERALDA TRAPICHE，該款咖啡為香港限定，售價250元一杯（每杯150毫升），開場短短4小時已售出數百杯。她並指，同款的咖啡豆售400元50克，至下午3時許，數十包的存貨僅賣剩9包，相當受歡迎。

PHILOCOFFEA最熱賣的咖啡是產地來自馬拿馬的PANAMA ESMERALDA TRAPICHE，售價250元一杯 。（董素琛攝）

何小姐認為，香港的客人均十分熱情，期望生意額較去年有上升。（董素琛攝）

日本展商職員指港人出手闊綽：唔使你點介紹，早已有目標來買

何小姐認為，香港的咖啡迷均十分熱情，而且出手闊綽，「好多嘅朋友（客人）過嚟呢，佢哋唔使你點樣介紹，佢哋已經有目標。」期望今年生意額較去年上升。不過，天公不造美，未來數日或會有雨，她說擔心天氣轉差影響生意額，更擔心咖啡迷為為飲咖啡要淋雨，所以今年大會安排的帳篷覆蓋位置較去年多，加上風勢亦較大，認為只要不下大雨，一切皆好。

咖啡師為客人沖調咖啡。（夏家朗攝）

咖啡師為客人沖調咖啡。（夏家朗攝）

有本地展商指天氣差影響人流 期望銷售額較去年升兩至三成

同為第二年參展、本地展商Sausalito在深水埗經營實體店11年，店主Derek指，攤檔最受歡迎的產品為鹹檸咖啡，售價50元一杯，攤檔為吸引顧客，推出會場限定套裝優惠，蛋糕連同飲品一同購買的話，會減價25元。不過，他認為今年天氣不佳，人流較去年少，惟指西九咖啡展的是大型活動，對經營有優勢，期望銷售額可以較去年上升20%至30%。

本地咖啡豆展商Face up與負責提供烘焙食物的caflex聯乘，推出套餐優惠，其中一款芝士蛋糕在數小時內已售罄。（董素琛攝）

咖啡豆網店首參展 旨在藉咖啡市集增曝光率

本地咖啡豆展商Face up與負責提供烘焙食物的caflex聯乘，推出套餐飲品及食物套餐，同時購買飲品及蛋糕，可享20元優惠，在短短數小時，其中一款芝士蛋糕已售罄。Face up負責人張先生指，已在網上經營品牌5至6年，期望參與咖啡展可增加曝光率。Face up的攤位外有不少客人排隊光顧，未受天氣不佳影響，他認為，咖啡展的人流超乎預期，有信心能於展期中獲得盈利。