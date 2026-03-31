澳洲現「血紅天空」宛如末日景象　天氣專家：與熱帶氣旋接近有關

澳洲西海岸近日出現一片血紅天空的景象，相關影片在網路上引發熱議。畫面中，天空被大範圍染成深紅色，部分區域則籠罩著橘紅光線，整體視覺效果宛如電影中的末日場景，也讓不少網友看後直呼震撼。



這段影片最早由澳洲鯊魚灣露營車公園（Shark Bay Caravan Park）分享。從畫面可見，當地天空顏色異常鮮紅，現場拍攝者形容，當時戶外環境相當詭異，空氣中充滿灰塵。受到光線與空氣中微粒影響，地面上的建築、車輛等物體在鏡頭中也失去原有色彩，整體幾乎只剩下黑、白、灰與紅色調，讓場景看起來格外不尋常。

澳洲西海岸近日突出現「血紅天空」與「橘色天空」的恐怖景象。（圖/翻攝自YouTube@SevereWeatherAustralia）

整個世界幾乎只剩下黑、白、灰與紅色調：

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針對這宗現象，美國媒體霍士天氣（FOX Weather）指出，這並非超自然異象，而是與熱帶氣旋接近有關的自然現象。報導說明，當陽光穿越較長的大氣路徑，或經過大量沙塵時，波長較短的藍光更容易被散射，最後能抵達地面的，便多為波長較長的紅光、橘光與粉色光，因此天空才會呈現偏紅色澤。

此外，也有報道提到，澳洲西海岸地表含有大量鐵質紅土，當地面土壤在強風作用下被捲入空中後，細微塵土會進一步影響光線傳遞，使紅色視覺效果更加明顯，進而形成罕見的血紅天空景象。

儘管畫面看起來相當驚人，但這場異象持續時間不長。鯊魚灣露營車公園表示，約在48小時後，當地天空便已恢復原本的藍色。不過，氣旋挾帶而來的大量紅色灰塵仍殘留在園區各處，園方目前也持續進行清理作業。

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