黃雨下夫婦被困大刀屻、內地漢攜子女行玉桂山迷路　皆平安獲救

黃色暴雨警告下，有行山人士分別在大埔大刀屻及鴨脷洲玉桂山被困。天文台於今日（4日）上午11時發出黃色暴雨警告，至11時47分，警方接獲一名68歲姓王女子報案，指她偕76歲姓朱丈夫在大刀屻行山，其間因為太大雨，進退為難，其後更迷路。救援人員趕至尋獲兩人，並陪伴他們平安下山。



一對夫婦在大刀屻行山期間因天雨受困，救護員登山拯救事主。（翁鈺輝攝）

據了解，夫婦在今早約8時半出發登山，至早上約11時半天氣轉壞，兩人因大雨受困。救援人院接報趕至，在中午約12時半尋獲夫婦。各人至下午約下午2時半返抵山下，可見事主夫婦沒有受傷，二人均有行山杖輔助。他們未有詳述迷路經過，只表示「天氣惡劣」，又感謝消防和救護員的協助，否則不知如何落山。

消防員在林錦公路登山，帶被困大刀屻的兩事主落山。（翁鈺輝攝）

另外，警方於中午12時31分亦接報指，一名49歲男子帶同一對14歲及10歲子女，在鴨脷洲玉桂山行山，中途因為雨勢過大令他們失去方向迷路。消防接報到利東邨巴士站集合。3人在玉桂山一沙灘待救，最終由消防員安全帶落山。據了解，3人均持雙程證來港，沒有受傷，獲救後自行離去。

警方於中午12時31分亦接報指，一名內地男子帶同一對14歲及10歲子女到鴨脷洲玉桂山行山，中途因為雨勢過大而迷路。（資料圖片）

天文台於上午11時發出黃色暴雨警告，預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。至上午11時50分發出局部地區大雨提示，指大埔區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。黃色暴雨警告至下午1時30分取消。