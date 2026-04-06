馬王嘉應高昇創19連勝 超級熱門賠率1倍 馬會派彩補貼1658萬
撰文：倪清江
出版：更新：
應屆香港馬王「嘉應高昇」於2月22日勝出一級賽「女皇銀禧紀念盃」（1400米），創出歷史性的18連勝後，今日（4月6日）出戰沙田馬場1,200米短途錦標賽，以1:07:12打破自己紀錄勝出，將紀錄推至19連勝。
「嘉應高昇」為超級熱門馬，賠率為下限的一倍，不過馬會派彩有「保底」，獨贏10元一注最少派10.5元、位置10元一注最少派10.1元，馬會今日派彩共要補貼1,658萬元。
「嘉應高昇」拋離第2位四又四分一個馬位 打破1200米自己紀錄
「嘉應高昇」今日出戰第七場的二級賽短途錦標（1200米），總獎金535萬元，共有七匹馬參賽。一開閘，1號的嘉應高昇保持住第二位，比頭位7號的星際快車後一個馬位。到最後400米、轉入大直路後，嘉應高昇加速，逐漸抛離後面的馬匹，由一個馬位，拉遠到最後50米的四個馬位，最後以拋離第二位、2號「驕陽明駒」四又四分一個馬位勝出。
「嘉應高昇」今日以1:07:12完成1,200米賽事，打破自己創立的1:07:20紀錄，衝線時疑似「減速」。
▼4月6日馬王「嘉應高昇」創1200米紀錄▼
連勝紀錄增至19場 嘉應高昇本月底衝擊20連勝
嘉應高昇2月22日出戰第8場一級賽「女皇銀禧紀念盃」（1400米），一戰功成，以約三個馬位距離領先衝線，創出歷史性的18連勝紀錄，騎師潘頓全程一鞭都無落，打破目前在澳洲頤養天年的世紀初一代馬王「精英大師」所創下的17連勝香港紀錄，令香港馬壇塵封近21年的連勝紀錄迎來歷史性突破。
今日將紀錄推至19場，嘉應高昇將於本月底將衝擊20連勝，在主席短途獎爭取衛冕及成為短途三冠王。
馬會派彩「保底」 獨赢10元一注最少派10.5元
嘉應高昇逢戰必勝，成為超級熱門，因此今日賠率低至下限的一倍。不過馬會派彩有「保底」，獨贏10元一注最少派10.5元、位置10元一注最少派10.1元，馬會今日獨赢派彩要補貼12,021,487元，位置派彩則要補貼4,563,409元，即合共要補貼1,658萬元。
+3
馬王「嘉應高昇」榮登世界排名第一 「浪漫勇士」踞第二馬王「嘉應高昇」創3個香港紀錄 馬會應家柏：牠份屬另一個境界嘉應高昇創18連勝紀錄｜沙田馬場現TIFO 馬迷歡呼見證：十分興奮馬王「嘉應高昇」挑戰18連勝成功 打破「精英大師」保持21年紀錄馬王嘉應高昇周日出戰盃賽挑戰18連勝 一戰功成將破精英大師紀錄「嘉應高昇」贏百周年紀念短途盃 17連勝追平馬王精英大師紀錄香港馬王「嘉應高昇」創歷史 珠穆朗瑪峰錦標奪冠 獎金近3600萬