馬王嘉應高昇創19連勝　超級熱門賠率1倍　馬會派彩補貼1658萬

應屆香港馬王「嘉應高昇」於2月22日勝出一級賽「女皇銀禧紀念盃」（1400米），創出歷史性的18連勝後，今日（4月6日）出戰沙田馬場1,200米短途錦標賽，以1:07:12打破自己紀錄勝出，將紀錄推至19連勝。



「嘉應高昇」為超級熱門馬，賠率為下限的一倍，不過馬會派彩有「保底」，獨贏10元一注最少派10.5元、位置10元一注最少派10.1元，馬會今日派彩共要補貼1,658萬元。



由大衛希斯訓練的「嘉應高昇」，在潘頓胯下輕鬆勝出4月6日在沙田馬場舉行、總獎金535萬元的二級賽短途錦標（1200米），刷新由自己保持的沙田1200米草地賽紀錄時間（1分07.12秒），並將連勝紀錄延伸至19場。(馬會圖片)

「嘉應高昇」拋離第2位四又四分一個馬位 打破1200米自己紀錄

「嘉應高昇」今日出戰第七場的二級賽短途錦標（1200米），總獎金535萬元，共有七匹馬參賽。一開閘，1號的嘉應高昇保持住第二位，比頭位7號的星際快車後一個馬位。到最後400米、轉入大直路後，嘉應高昇加速，逐漸抛離後面的馬匹，由一個馬位，拉遠到最後50米的四個馬位，最後以拋離第二位、2號「驕陽明駒」四又四分一個馬位勝出。

「嘉應高昇」今日以1:07:12完成1,200米賽事，打破自己創立的1:07:20紀錄，衝線時疑似「減速」。

▼4月6日馬王「嘉應高昇」創1200米紀錄▼



香港馬王「嘉應高昇」（1號）在4月6日沙田馬場賽事，出戰第七場1200米短途錦標賽，開閘初時跑在第二位。（馬會直播截圖）

香港馬王「嘉應高昇」（1號）在4月6日沙田馬場賽事，出戰第七場1200米短途錦標賽，到400米仍在第二位。（馬會直播截圖）

香港馬王「嘉應高昇」（1號）在4月6日沙田馬場賽事，出戰第七場1200米短途錦標賽，轉入大直路後開始帶出。（馬會直播截圖）

香港馬王「嘉應高昇」（1號）在4月6日沙田馬場賽事，出戰第七場1200米短途錦標賽，轉入大直路後，逐漸抛離其他馬匹。（馬會直播截圖）

香港馬王「嘉應高昇」（1號）在4月6日沙田馬場賽事，出戰第七場1200米短途錦標賽，最後100米抛離第二位的「驕陽明駒」四個馬位。（馬會直播截圖）

香港馬王「嘉應高昇」（1號）在4月6日沙田馬場賽事，出戰第七場1200米短途錦標賽，最後50米時抛離第二位的「驕陽明駒」四個馬位。（馬會直播截圖）

香港馬王「嘉應高昇」（1號）在4月6日沙田馬場賽事，出戰第七場1200米短途錦標賽，衝線前抛離第二位的「驕陽明駒」四又四分一個馬位，以1:07:12打破自己紀錄。（馬會直播截圖）

連勝紀錄增至19場 嘉應高昇本月底衝擊20連勝

嘉應高昇2月22日出戰第8場一級賽「女皇銀禧紀念盃」（1400米），一戰功成，以約三個馬位距離領先衝線，創出歷史性的18連勝紀錄，騎師潘頓全程一鞭都無落，打破目前在澳洲頤養天年的世紀初一代馬王「精英大師」所創下的17連勝香港紀錄，令香港馬壇塵封近21年的連勝紀錄迎來歷史性突破。

今日將紀錄推至19場，嘉應高昇將於本月底將衝擊20連勝，在主席短途獎爭取衛冕及成為短途三冠王。

由大衛希斯訓練的「嘉應高昇」，在潘頓胯下輕鬆勝出4月6日在沙田馬場舉行、總獎金535萬元的二級賽短途錦標（1200米），刷新由自己保持的沙田1200米草地賽紀錄時間（1分07.12秒），並將連勝紀錄延伸至19場。(馬會圖片)

由大衛希斯訓練的「嘉應高昇」，在潘頓胯下輕鬆勝出4月6日在沙田馬場舉行、總獎金535萬元的二級賽短途錦標（1200米），刷新由自己保持的沙田1200米草地賽紀錄時間（1分07.12秒），並將連勝紀錄延伸至19場。(馬會圖片)

由大衛希斯訓練的「嘉應高昇」，在潘頓胯下輕鬆勝出4月6日在沙田馬場舉行、總獎金535萬元的二級賽短途錦標（1200米），刷新由自己保持的沙田1200米草地賽紀錄時間（1分07.12秒），並將連勝紀錄延伸至19場。(馬會圖片)

馬會派彩「保底」 獨赢10元一注最少派10.5元

嘉應高昇逢戰必勝，成為超級熱門，因此今日賠率低至下限的一倍。不過馬會派彩有「保底」，獨贏10元一注最少派10.5元、位置10元一注最少派10.1元，馬會今日獨赢派彩要補貼12,021,487元，位置派彩則要補貼4,563,409元，即合共要補貼1,658萬元。

「嘉應高昇」的馬主及團隊賽後祝捷馬王將連勝紀錄推至19場。（馬會圖片）

「嘉應高昇」的馬主及團隊賽後祝捷馬王將連勝紀錄推至19場。（馬會圖片）