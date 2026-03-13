馬王「嘉應高昇」榮登世界排名第一　「浪漫勇士」踞第二

最新一期浪琴世界最佳馬匹排名榜中，香港賽駒「嘉應高昇」以128分成為榜首，保持香港賽駒歷來最高評分的紀錄。與此同時，香港另一賽駒「浪漫勇士」亦以124分踞第二位。香港賽馬會指，香港的現役賽駒只約有1,300匹，僅佔全球賽駒數目不足1%，卻培育出全球頂尖賽駒，包攬全球排名前兩名，充分展現香港世界級的賽馬水平。



最新一期浪琴世界最佳馬匹排名榜中，香港賽駒「嘉應高昇」成為榜首，以128分成為全球評分最高賽駒。（香港賽馬會提供）

由大衛希斯訓練的「嘉應高昇」，上月勇奪一級賽女皇銀禧紀念盃（1400米），締創18連勝的香港紀錄。（香港賽馬會提供）

由大衛希斯訓練的「嘉應高昇」，上月勇奪一級賽女皇銀禧紀念盃（1400米），締創18連勝的香港紀錄。今年下半年，「嘉應高昇」將到澳洲，力爭衛冕全球獎金最高草地賽事一級賽「珠穆朗瑪峰錦標」（1200米）。此外，牠將於4月6日在沙田馬場角逐二級賽短途錦標（1200米），力求延續連勝紀錄至19場。

練馬師大衛希斯形容，「嘉應高昇」獲得殊榮絕對是實至名歸。他續指，從練早期，曾訓練過另一匹賽駒登上全球最高評分，如今能夠再次訓練出一匹世界第一的良駒，對此感到非常榮幸。

最新一期浪琴世界最佳馬匹排名榜中，「浪漫勇士」以124分踞第二位。（香港賽馬會提供）

同時，8歲的「浪漫勇士」於3月1日揚威一級賽花旗銀行香港金盃（2000米），奪下服役以來的第13項一級賽桂冠，刷新自身的一級賽頭馬紀錄，為全球累積獎金最高賽駒。「浪漫勇士」將於5月24日競逐三冠大賽尾關一級賽渣打冠軍暨遮打盃（2400米），力爭成為香港三冠王。

在最新公佈的浪琴世界最佳馬匹排名榜中，除了包辦第一、第二的「嘉應高昇」及「浪漫勇士」外，文家良訓練的「金鑽貴人」以118分並列第11位，而由蔡約翰訓練的「驕陽明駒」則以117分並列第15位。