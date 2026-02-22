嘉應高昇創18連勝紀錄｜沙田馬場現TIFO　馬迷歡呼見證：十分興奮

應屆香港馬王「嘉應高昇」今日（22日）在「女皇銀禧紀念盃」一戰功成，領先約三個馬位衝線，創下18連勝新香港紀錄。舉辦賽事的沙田馬場今日十分有氣氛，馬會特地設立「嘉應高昇打氣區」，除了有橫額外，亦有向區內觀眾派發旗幟。賽前賽後，打氣區均有展示「嘉應高昇18連勝」TIFO。



有支持嘉應高昇馬迷指，嘉應高昇一開始落後時，他十分忐忑；但當嘉應高昇在最後300米跑出、他能親眼見到嘉應高昇領先數個馬位衝線時，感到十分興奮，現場氣氛也很好。



應屆香港馬王「嘉應高昇」2月22日出戰沙田馬場「女皇銀禧紀念盃」（1400米），挑戰18連勝。馬場設有「嘉應高昇」打氣專區，展示巨型橫幅（Tifo）。（鄭子峰攝）

應屆香港馬王「嘉應高昇」2月22日出戰沙田馬場「女皇銀禧紀念盃」（1400米），挑戰18連勝。比賽時有馬迷組成打氣團為牠打氣，冀牠一戰功成。（鄭子峰攝）

「嘉應高昇」以破紀錄時間奪18連勝

馬會今日特地開設「嘉應高昇打氣區」，除了有橫額外，亦有向區內觀眾派發旗幟。開賽前一個多小時，打氣區內已坐滿觀眾，不少更穿上打氣衣服及帶備打氣物品，氣氛熾熱。賽前賽後，打氣區均有展示「嘉應高昇18連勝」TIFO。

「嘉應高昇」不負眾望，在最後300米已拋離其他馬匹，最終以約三個馬位勝出第一名，騎師潘頓全程一鞭都無落，以1:19:36完成，刷新1,400米草地新紀錄，比舊紀錄由「安騏」於2019年11月9日所創的1:19:92，快超過半秒。「嘉應高昇」也成功達到18連勝，打破目前在澳洲頤養天年的世紀初一代馬王「精英大師」所創下的17連勝香港紀錄，令香港馬壇塵封近21年的連勝紀錄迎來歷史性突破。

應屆香港馬王「嘉應高昇」(1號 )2月22日出戰沙田馬場第8場一級賽「女皇銀禧紀念盃」（1400米），在終點前，已領先第二位馬匹約三個馬位。（鄭子峰攝）

應屆香港馬王「嘉應高昇」(1號 )2月22日出戰沙田馬場第8場一級賽「女皇銀禧紀念盃」（1400米），一戰功成，創出歷史性的18連勝紀錄，全場馬迷歡呼。（鄭子峰攝）

應屆香港馬王「嘉應高昇」(1號 )2月22日出戰沙田馬場第8場一級賽「女皇銀禧紀念盃」（1400米），挑戰18連勝成功，打破「精英大師」保持21年紀錄，賽後與騎師潘頓一同接受馬迷祝賀。（鄭子峰攝）

嘉應高昇一開始落後時 支持者稱十分忐忑

坐在打氣區最前排的袁先生自製了打氣畫作，亦穿上了打氣衣服。他表示，一開始支持嘉應高昇是因為牠性格較乖，容易達成騎師要求，希望今次破紀錄會令更多人認識到牠。

當嘉應高昇破紀錄時，袁先生十分激動。他指，嘉應高昇一開始落後時，他十分忐忑；但當嘉應高昇在最後300米跑出、他能親眼見到嘉應高昇領先數個馬位衝線時，感到十分興奮，他指18連勝是一個十分難打破的紀錄。

應屆香港馬王「嘉應高昇」2月22日出戰沙田馬場第8場一級賽「女皇銀禧紀念盃」（1400米），贏得第一名，馬主及練馬師等出席頒獎禮。（鄭子峰攝）

40年馬迷：嘉應高昇比精英大師多一分霸氣

除了打氣區外，賽道前亦聚滿嘉應高昇的支持者，包括近40年「馬齡」馬迷、人稱「馬場南哥」的陳先生，他親手繪畫了一張嘉應高昇的畫作，到場展示為牠打氣。他表示，由嘉應高昇甫出道便有留意牠，形容牠是「超越一班馬」，近年已減少投注的他今次亦有投注100元以表支持。

與舊紀錄保持者「精英大師」相比，陳先生認為嘉應高昇多了一分霸氣。對於嘉應高昇終能打破紀錄，他稱「紀錄係用嚟打破嘅」，而難得有一匹這麼好的馬，希望可繼續推進紀錄。

應屆香港馬王「嘉應高昇」2月22日18連勝成功。人稱「馬場南哥」的陳先生同樣親手繪畫了一張嘉應高昇的畫作。（鄭子峰攝）

應屆香港馬王「嘉應高昇」2月22日18連勝成功，有內地馬迷專程入場支持。（鄭子峰攝）

應屆香港馬王「嘉應高昇」2月22日18連勝成功。馬迷梁先生指，嘉應高昇是香港及中國的驕傲。（鄭子峰攝）

珠海支持者：嘉應高昇是香港及中國的驕傲

嘉應高昇亦有非本地支持者。珠海人梁先生今日特地來港見證歷史時刻，他形容嘉應高昇是香港的驕傲，而由於香港和中國是一家人，所以即使他不是港人，他也為嘉應高昇而感到驕傲。賽前，他坦言心情有點緊張，因為害怕紀錄就此中斷，但對嘉應高昇有信心。