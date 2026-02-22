馬王「嘉應高昇」創3個香港紀錄　馬會應家柏：牠份屬另一個境界

全球最佳短途馬、香港馬王「嘉應高昇」今天（22日）在沙田馬場出戰一級賽「女皇銀禧紀念盃」（1400米），在騎師潘頓全程無打鞭下取得第一名，以三個半馬位拋離第二名。除了刷新18連勝新紀錄外，特更打破1400米場地紀錄，將六年半前的舊紀錄大幅推前半秒，平均時速63.5公里，連同去年刷新1200米草地紀錄，一馬保持三個香港紀錄。



今天兩個馬場合共逾30,000人，包括逾6,100名旅客入場。馬會行政總裁應家柏表示，「嘉應高昇」今天表現從容不迫，堪稱世界最佳馬匹，「牠性格令人喜愛，表現出色，份屬另一個境界。」



應屆香港馬王「嘉應高昇」(1號 )今日出戰第8場一級賽「女皇銀禧紀念盃」（1400米），一戰功成，創出歷史性的18連勝紀錄，全場馬迷歡呼。（鄭子峰攝）

應屆香港馬王「嘉應高昇」(1號 )今日出戰第8場一級賽「女皇銀禧紀念盃」（1400米），在終點前，已領先第二位馬匹約三個馬位。（鄭子峰攝）

應屆香港馬王「嘉應高昇」(1號 )2月22日出戰沙田馬場第8場一級賽「女皇銀禧紀念盃」（1400米），挑戰18連勝成功，打破「精英大師」保持21年紀錄，賽後與騎師潘頓一同接受馬迷祝賀。（鄭子峰攝）

馬會：嘉應高昇正當盛年 下半年爭取衛冕「珠穆朗瑪峰錦標」

「嘉應高昇」現年五歲，馬會指正當盛年，未來會繼續挑戰新紀錄；今年下半年，牠將再次到澳洲，為港爭光，衛冕全球獎金最高的草地賽事一級賽「珠穆朗瑪峰錦標」（1200米）。

「嘉應高昇」成就顯赫，但算不上系出名門。父系Shamexpress曾勝出澳洲一級賽新市場讓賽（1200米），但母系Missy Moo從未攻下任何一級賽，然而牠憑藉凌厲的加速力及爆發力，跑出成就。

馬王「嘉應高昇」在沙田馬場贏得一級賽「女皇銀禧紀念盃」，以刷新香港1400米場地紀錄時間的無敵姿態寫下歷史性18連勝。（馬會提供圖片）

潘頓策騎的「嘉應高昇」（後）取得十八連捷後，向大批支持者揮手致意。（馬會提供圖片）

騎師潘頓夥拍「嘉應高昇」締創歷史，並刷新沙田1400米場地時間紀錄。（馬會提供圖片）

2025年1月刷新1200米草地香港紀錄 平均時速64公里

「嘉應高昇」是1200米草地香港紀錄保持者，於2025年1月造出1分07.20秒，相當於時速64公里的驚人速度。牠在今日的沙田馬場第8級一級賽「女皇銀禧紀念盃」，以三個半馬位大勝拋離對手贏出賽事，時間為1分19.36秒，比「安騏」於2019年11月9日所創的1分19.92秒舊紀錄大幅推前半秒，成為1400米場地紀錄最新保持者，平均時速高達63.5公里。

「嘉應高昇」今日成功達成18連勝，打破目前在澳洲頤養天年的世紀初一代馬王「精英大師」所創下的17連勝香港紀錄，令香港馬壇塵封近21年的連勝紀錄迎來歷史性突破。

「嘉應高昇」早已橫掃本地短途賽事，馬會形容牠今日「輕鬆贏得」第一名，騎師潘頓全程無需鞭打。

「嘉應高昇」本賽季還會角逐多2場賽事

練馬師大衛希斯盛讚「嘉應高昇」今天的表現，「牠是我訓練過最優秀的馬匹，甚至可以說是我見過的最好的馬匹之一，牠真的非常特別。」他表示，在餘下的賽季，牠還會角逐多兩場賽事，然後就會為澳洲的珠穆朗瑪峰錦標作準備，「我希望牠能成功衛冕。若能連續兩個賽季取得不敗，真是不可思議。」

馬會行政總裁應家柏表示，「嘉應高昇」今天表現從容不迫，「堪稱世界最佳馬匹。牠性格令人喜愛，表現出色，份屬另一個境界。」

他表示，今年馬年以強勁勢頭開展，從兩周前在沙特阿拉伯舉行的「亞洲賽馬會議」，到年初一至三的連串新春活動，包括馬年賽馬日，到年初五舉行歷來最高頭獎獎金的六合彩攪珠，至今天「嘉應高昇」創出香港連勝紀錄，「非常圓滿。」

馬迷「馬場南哥」：「嘉應高昇」向世界展示無可匹敵的實力

馬會公布，今天兩個馬場合共逾30,000人入場，包括逾6,100名旅客。50多歲的本地資深馬迷、人稱「馬場南哥」的陳先生，21年前目睹「精英大師」締造17連勝的輝煌時刻。他對「嘉應高昇」輕鬆獲勝深感興奮，「從未想過有馬匹能打破『精英大師』17連勝的紀錄。『嘉應高昇』向世界展示無可匹敵的實力，甚至比『精英大師』更具王者霸氣。這足證香港馬王輩出，賽馬水平不斷提高。我希望『嘉應高昇』未來能造出更多輝煌紀錄。」

另一馬迷Gaysa去年10月特意飛往澳洲，親眼見證「嘉應高昇」贏得珠穆朗瑪峰錦標。「作為香港人，能夠在海外親身見證『嘉應高昇』擊敗一眾賽駒，我感到十分自豪。希望牠今年能再次挑戰並衛冕，繼續為港爭光。」來自廣州的張先生與朋友專程來港支持，他表示：「我父母輩曾親眼目睹『精英大師』勝出賽事，我今天來港見證『嘉應高昇』打破連勝，也算是一個傳承。」